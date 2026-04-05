Reolink lance la nouvelle caméra Solar Floodlight à seulement 99,99 €, qui vient compléter la gamme de solutions Reolink équipées d’éclairage avec une option alimentée par un panneau solaire.



Dotée d’une vision en HD 2K 4MP, de deux projecteurs de 1000 lumens et d’une détection IA intelligente, cette caméra de sécurité extérieure ne nécessite ni câblage électrique, ni recharge constante. Son autonomie solaire fait de la caméra Solar Floodlight une alliée précieuse des propriétaires à la recherche d’une sécurité de haut niveau sans les inconvénients d’une alimentation électrique par câble.

Alors que les caméras à projecteurs traditionnelles nécessitent une installation complexe et fixe, la caméra Solar Floodlight est équipée d’un panneau solaire intégré et d’une batterie de 7 800 mAh qui assurent, ensemble, une protection ininterrompue. Avec la technologie SolarEase™ de Reolink, une heure d’ensoleillement suffit en effet pour alimenter la caméra Solar Floodlight pendant une journée entière et assurer un éclairage puissant pendant la nuit.

Des images transmises en direct

Cette caméra Solar Floodlight capture des vidéos 2K avec un champ de vision large de 150°, pour une vision claire et nette de l’activité dans les allées, les entrées et les espaces extérieurs tels que les jardins. L’IA intégrée à l’appareil distingue les personnes, les animaux et les véhicules, et ajuste la luminosité du projecteur en conséquence, par exemple en l’augmentant pour dissuader les intrus et en la diminuant lorsqu’elle détecte les mouvements d’animaux domestiques ou sauvages. Une sirène intégrée de 110 dB peut également être activée en cas de besoin, constituant un dispositif de sécurité supplémentaire pour les propriétaires.

Les images de la caméra Solar Floodlight sont transmises en direct via l’application Reolink, qui permet aux utilisateurs de personnaliser les niveaux d’éclairage, de recevoir des alertes instantanées et de communiquer en temps réel grâce à l’audio bidirectionnel. Elle est également compatible avec le Reolink Home Hub et Reolink NVR, ce qui permet de l’intégrer facilement à un système de sécurité domestique complet.

Cette caméra Solar Floodlight Cam est disponible dès à présent sur Amazon ainsi que sur reolink.com, et sera commercialisée à partir de la mi-avril chez Electro Dépôt (en ligne et en magasin).