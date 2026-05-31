SteelSeries Arctis Nova Pro Omni : le casque gaming polyvalent par excellence

Le sans-fil haute résolution (Hi-Res) se démocratise. SteelSeries a le don d’aller là où aucun autre casque gaming n’est allé auparavant.

Ce n’est qu’à la fin de l’année 2025 que la marque s’est lancée pleinement dans le luxe, en équipant son dernier fleuron de transducteurs en fibre de carbone pour offrir un son de qualité audiophile. Aujourd’hui, l’Arctis Nova Pro Omni débarque pour réitérer cet exploit, mais à un tarif un peu moins douloureux pour le portefeuille.

Il s’agit toujours d’un casque sans fil multiplateforme capable de mixer jusqu’à quatre sources audio simultanément. Il intègre toujours une station de base très pratique avec un écran LCD et un chargeur de batterie pour éviter toute interruption lors du changement de cellule. De plus, son style reste assez sobre pour que vous puissiez l’utiliser sans problème dans les transports en commun (et ainsi profiter pleinement de la réduction active du bruit). Bien qu’il n’embarque pas les dômes en carbone qui offraient à l’Arctis Nova Elite une précision aussi incroyable, l’Omni reste certifié Hi-Res Wireless.

Proposé à environ 400 €, il reste dans la catégorie premium, mais nettement moins que son grand frère. Étant donné que l’Elite était l’un de mes casques gaming préférés de 2025 – au point que je l’utilisais encore juste avant de commencer ce test –, qu’y a-t-il à redire ?





Design et fabrication : un air de famille



Il faut y regarder de très près pour repérer les différences de conception entre l’Arctis Nova Pro Omni et l’Elite. On retrouve le style familier de SteelSeries, avec un arceau suspendu et des écouteurs au look discret, parés de tous les boutons physiques que l’on attend d’un casque sans fil.

Les matériaux ne sont cependant pas aussi luxueux : le similicuir et les finitions douces au toucher cèdent leur place à du plastique standard. C’est également le cas pour les fixations des écouteurs et la molette de volume. Malgré tout, la bande métallique qui surmonte l’arceau rappelle qu’il s’agit bien d’un modèle haut de gamme.

Vous ne trouverez aucun effet de lumière RGB multicolore, que vous choisissiez la version noire, blanche ou bleue. Le marquage est minimaliste, le logo SteelSeries apparaissant uniquement sur les plaques magnétiques amovibles des écouteurs. Celles-ci dissimulent un port USB-C (pour la recharge directe en déplacement) d’un côté, et le logement de la batterie de l’autre (pour un changement à chaud lorsque la station GameHub est à portée). Il trouve le juste équilibre entre le casque de jeu assumé et le casque audio nomade passe-partout.

L’utilisation de moins de métal et de plus de plastique a permis de réduire un peu le poids. De plus, les coussinets épais et rembourrés ainsi que l’arceau réglable m’ont permis de rester à l’aise, même après avoir porté l’Omni pendant toute une journée de travail. Les réglages en hauteur, en pivot et en inclinaison sont suffisants pour s’adapter à la plupart des morphologies. La force de serrage est elle aussi parfaitement dosée.

Plutôt que de basculer totalement vers un style “lifestyle” avec des microphones complètement intégrés, SteelSeries a conservé le micro perche rétractable de l’Elite. Il s’intègre parfaitement dans l’écouteur gauche, accompagné d’un bouton de mise en sourdine (mute) facilement accessible et d’une LED rouge pour vous rappeler quand vos coéquipiers ne vous entendent pas.

Sa directivité omnidirectionnelle signifie que vous n’avez pas besoin de placer la perche juste devant votre bouche. Comme il dispose d’une bande passante deux fois supérieure à celle d’un casque gaming classique, votre voix n’est pas compressée. La réduction de bruit par intelligence artificielle fait ensuite un excellent travail pour supprimer les distractions sonores en arrière-plan, que vous jouiez sur PC ou sur console.



Fonctionnalités : la simplicité avant tout





Le Bluetooth LE et LC3+ intégré permet d’appairer l’Omni à un téléphone, une tablette ou une console portable en haute qualité et sans câble, tandis que la station d’accueil GameHub fournie s’occupe de tout le reste. Elle est pratiquement identique à celle de l’Elite, à l’exception de la couleur de la molette de volume surdimensionnée, et s’installe tout aussi facilement sur un bureau. Cette molette et l’unique bouton tactile vous permettent d’ajuster le mixage jeu/chat ou de changer de source active si la station est à portée de main ; sinon, vous pouvez tout faire directement depuis le casque.

À l’avant, l’écran OLED monochrome affiche clairement la balance sonore gauche/droite, le volume, le débit binaire (bitrate) audio, l’autonomie de la batterie et la source active. La police est un peu petite pour être lue depuis le fond de la pièce s’il est posé à côté de votre téléviseur, mais elle était parfaite pour mon bureau.

À l’arrière, on trouve trois entrées USB-C pour brancher un PC gaming, une PS5 et une Xbox (ou une Nintendo Switch si vous êtes plus branché Mario que Master Chief). L’audio analogique n’a pas été oublié, avec des ports d’entrée et de sortie ligne en 3,5 mm. Officiellement, l’appareil peut combiner quatre flux audio distincts à la fois, même si en pratique je n’ai pu en utiliser que trois simultanément : le son du jeu sur console, le chat vocal sur PC et de la musique en Bluetooth depuis mon smartphone. Tout a fonctionné de manière impeccable durant mes tests.

Comme toujours, le chargeur de batterie intégré au GameHub est une bénédiction pour les joueurs qui oublient régulièrement de brancher leurs appareils entre deux sessions. Tant que la station est alimentée – et que vous y avez inséré le second bloc de batterie fourni –, elle sera toujours prête pour un remplacement si celle du casque tombe en panne en pleine partie multijoueur. Les 30 heures d’autonomie annoncées par SteelSeries en 2.4 GHz et les 50 heures via Bluetooth se sont révélées exactes, à condition de désactiver la réduction active du bruit (ANC). S’il est vrai que certains casques offrent une endurance encore plus longue, ils devront de toute façon s’arrêter à un moment donné pour recharger.

Interface : bienvenue à tous

L’Omni fera le bonheur des utilisateurs qui aiment peaufiner les réglages. En plus de la suite logicielle Sonar GG, qui offre des ajustements ultra-précis sur PC Windows, l’application mobile Arctis offre le même niveau de contrôle aux joueurs sur console. Elle regorge de commandes pour l’ANC, de profils d’égalisation (EQ) et de réglages de micro, incluant un égaliseur paramétrique pour adapter précisément le son à des jeux spécifiques.

Elle propose des centaines de profils d’égalisation prédéfinis pour des jeux spécifiques si vous préférez ne pas vous compliquer la vie. De plus, ils peuvent être appliqués directement depuis votre téléphone pendant que vous êtes connecté à une console — pas besoin de débrancher le casque pour aller sur un PC, comme c’est le cas avec beaucoup d’autres modèles. Cela facilite grandement le test des profils audio.

Personnellement, je n’ai pas eu grande utilité du mode Streamer (qui prend le relais de la gestion audio de Windows et permet de séparer les sources audio par application ou par jeu), mais j’ai trouvé que la spatialisation audio virtuelle était un vrai plus dans les jeux où les ennemis tentent régulièrement de vous contourner par derrière.

Qualité sonore : différente, mais toujours excellente

Après avoir entendu à quel point les transducteurs en fibre de carbone de l’Arctis Nova Elite chantaient bien, j’avoue avoir été un peu triste de voir l’Omni revenir à des haut-parleurs dynamiques plus classiques, même s’ils ont été conçus sur mesure pour ce modèle. Ils restent généreux avec un diamètre de 40 mm et couvrent une plage de fréquences impressionnante de 10 Hz à 40 kHz, ce qui n’en fait en aucun cas un choix de second plan.

De plus, l’Omni prend en charge la lecture en 24-bit/96kHz pour le jeu comme pour la musique, garantissant la meilleure qualité possible en 2.4 GHz. En lui fournissant une source haute résolution, le niveau de détail affiché est très respectable. Même si la précision et la clarté pure ne sont pas tout à fait au niveau de l’Elite, l’écoute reste très équilibrée pour ce qui est, avant tout, un casque gaming.

Le réglage d’usine tente de compenser cela en accentuant les hautes fréquences, mais le rendu s’avère un peu plus agressif que je ne l’aurais souhaité ; un léger ajustement de l’égaliseur permet de rétablir l’équilibre. À l’autre bout du spectre, les basses ne manquent pas à l’appel, et c’est le genre de basses qui ne saturent pas lorsque l’action devient frénétique en jeu ou que vous écoutez un morceau de musique électronique particulièrement lourd.

Il y a énormément de choses à apprécier ici, que vous passiez votre temps à jouer, à écouter de la musique, ou un peu des deux. Grâce à la profusion de préréglages, vous pouvez réellement booster les détails et les hautes fréquences quand c’est nécessaire, puis basculer sur une présentation plus équilibrée et axée sur les basses pour donner du corps et du dynamisme aux chansons et aux films.

Je suis ravi de voir que SteelSeries a réussi à maintenir un niveau de performance ANC similaire à celui de l’Elite. Un réseau de quatre microphones et un traitement intelligent du signal parviennent à atténuer efficacement les bruits de fond à basse fréquence comme les machines à laver, les voitures qui approchent et les aspirateurs. Mon jeune enfant en pleurs arrivait toujours à se faire entendre, mais le casque a par ailleurs bien géré le bruit du vent à l’extérieur. Je pourrais tout à fait l’utiliser dans les transports en commun sans avoir l’impression de rater quelque chose en laissant mon casque nomade habituel à la maison.





Le verdict de Stuff



Étant donné la fidélité avec laquelle SteelSeries a suivi la formule établie par l’Arctis Nova Elite (qui avait décroché 5 étoiles), il n’est pas surprenant que ce Nova Pro Omni se révèle être un produit de premier ordre. Il offre les mêmes capacités solides de réduction de bruit, des connexions Bluetooth d’avenir et une connectivité multi-console via son boîtier GameHub très pratique, qui garantit en prime de ne jamais tomber en panne de batterie plus de quelques secondes. Ils sont également assez discrets pour être portés partout, et pas seulement à votre bureau.

Le retrait des coûteux haut-parleurs en carbone signifie qu’il n’est pas tout à fait le roi de la polyvalence qu’était son grand frère, avec un son qui manque un peu de punch et de fidélité pure face aux meilleurs casques purement musicaux — mais l’écart est plus restreint que la différence de prix ne le laisse penser. C’est suffisant pour que je pense que la plupart des joueurs à la recherche d’un casque polyvalent feraient mieux de laisser de côté l’Elite et de choisir ce modèle à la place.



Le verdict de Stuff

Un casque aussi complet que possible, doté d’une réduction active du bruit (ANC) crédible, d’une large compatibilité avec les différents appareils et d’un audio bien équilibré. L’Arctis Nova Pro Omni se rapproche de manière impressionnante du modèle phare Elite, pour près de la moitié de son prix.



Les Plus

• Un son gaming percutant avec un réglage qui fonctionne aussi pour la musique et les films.

• Connectivité multi-appareils et changement de batterie à chaud ultra-pratique.

• Réduction active du bruit (ANC) efficace et compatibilité Bluetooth d’avenir.

Les Moins :

• Cède un peu de terrain sur le plan sonore par rapport au modèle Elite, plus cher.

• Autonomie un peu juste, même avec deux batteries fournies.