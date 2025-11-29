LARQ Bottle PureVis 2, pour une eau toujours pure

LARQ, leader mondial dans le domaine de la santé et du bien-être par l’hydratation, présente sa toute nouvelle innovation: la LARQ Bottle PureVis 2. Équipée de la technologie exclusive UV-C LED PureVis, cette bouteille établit une nouvelle référence en matière d’accès à une eau pure, offrant une solution d’hydratation idéale pour répondre aux besoins du mode de vie moderne.



La technologie PureVis élimine jusqu’à 99,9999 % des bio-contaminants comme E.coli et Salmonella. Les filtres Nano Zero améliorent le goût et éliminent les contaminants nocifs tels que le chlore et les PFOA/PFOS. Le capteur intelligent intégré surveille la consommation d’eau et fournit des retours en temps réel, ainsi que des objectifs d’hydratation personnalisés via l’application LARQ, permettant aux utilisateurs de rester bien hydratés tout au long de la journée.



La LARQ Bottle PureVis 2 se nettoie toutes les 2 heures pour garder votre bouteille propre et sans odeur. La batterie rechargeable offre jusqu’à 2-3 semaines d’utilisation avec une seule charge, ce qui la rend parfaite pour les voyages, les aventures en plein air et l’utilisation quotidienne. LARQ Bottle PureVis 2 est disponible dans 4 coloris différents en version 680ml et 1000ml.