Marc Newson, le créateur de l’Apple Watch, signe aujourd’hui la montre mécanique la plus extraordinaire

Marc Newson a contribué à définir la montre connectée et s’est associé à Ressence pour créer une montre mécanique d’une beauté exceptionnelle.

Marc Newson a une longue expérience dans l’horlogerie. Il a participé à la conception de l’Apple Watch, la montre la plus vendue de tous les temps, et bien avant cela, il a marqué de son empreinte l’horlogerie mécanique avec Ikepod dans les années 1990. Le voici de retour, cette fois-ci en collaboration avec Ressence.

Le résultat : la Ressence TYPE 3 MN. Bien plus qu’une simple collaboration entre designers, c’est une véritable rencontre entre deux esprits qui réfléchissent en profondeur aux objets, à leur ergonomie et à leur forme. Newson apporte son style inimitable en design industriel. Le fondateur de Ressence, Benoît Mintiens, apporte l’une des idées les plus radicales de l’horlogerie moderne : un affichage de l’heure par disques remplis d’huile qui abolit l’espace entre le cadran et le verre.

Si cela paraît trop technique, la montre, elle, est tout sauf froide. Au premier coup d’œil, la TYPE 3 MN semble venue d’ailleurs. Son boîtier arbore une silhouette elliptique et ergonomique, une forme que Newson a perfectionnée au fil de décennies d’expérience, du mobilier aux intérieurs d’avions. Malgré ses 45 mm de diamètre, elle promet un confort optimal au poignet, grâce au titane grade 5 et à un profil lisse et galet. Aucune aiguille traditionnelle n’est visible. L’heure s’affiche sur des disques rotatifs qui semblent pressés contre le verre saphir.

Ce tour de force (qui reste surprenant, même en connaissant le fonctionnement) repose sur le système ROCS breveté de Ressence. La chambre supérieure de la montre est remplie de 4,15 ml d’huile de silicone, qui annule la réfraction de la lumière. L’effet est saisissant (je l’ai constaté à plusieurs reprises lors du salon Watches and Wonders). Sous presque tous les angles, le cadran paraît presque numérique, agrandi et d’une netteté incroyable. L’information semble projetée sur le saphir plutôt qu’intégrée en dessous. Un peu comme une Apple Watch ou une Google Pixel Watch. Benoît Mintiens a toujours décrit la TYPE 3 comme une montre « dématérialisée ». On ne voit pas le mécanisme. On voit juste l’heure.

L’influence de Newson est immédiatement perceptible. Les aiguilles minimalistes et audacieuses, les index très graphiques, rappellent son design Ikepod. La palette de couleurs est apaisante : vert céladon, gris, noir, avec des touches de jaune vif. Elle est moderne, lisible et ludique. En y regardant de plus près, les détails se révèlent. Le cadran est composé de disques en titane grade 5, dont quatre satellites biaxiaux excentrés, chacun incliné selon un angle différent. Un disque mobile effectue une rotation complète en 180 secondes et affiche le jour, la date et même la température d’huile.

Les marquages ​​gravés sont remplis de Super-LumiNova de qualité A, bleu et vert, assurant une lisibilité optimale même en faible luminosité. Sous cette apparente sérénité se cache une ingénierie de pointe. Le module ROCS 3.6 est animé par un calibre de base automatique personnalisé, avec transmission magnétique séparant la chambre supérieure lubrifiée à l’huile du mouvement sec situé en dessous. Le remontage et le réglage s’effectuent par le fond transparent, préservant ainsi l’esthétique épurée du boîtier. La montre offre une réserve de marche de 36 heures et une fréquence de 28 800 alternances par heure.

Elle est également étonnamment légère. Malgré son gabarit, la montre ne pèse que 95 g, bracelet et boucle compris. Un poids plume qui renforce l’impression d’un objet conçu pour être porté, et non simplement admiré dans une vitrine. Ce qui rend cette collaboration si particulière, ce n’est pas la présence d’un designer de renom, mais bien le véritable rapprochement entre les deux parties. Newson a évoqué la satisfaction de voir sa vision originale pleinement réalisée, tandis que Mintiens décrit le projet comme la preuve que « un plus un peut être plus que la somme de ses parties ».

Il y a aussi une convergence philosophique. Ressence parle de « simplification », l’idée qu’un bon design crée de la clarté sans perdre son âme. Ce thème est un fil conducteur dans le travail de Newson depuis des décennies. « Je souhaite que cette montre trouve un écho auprès de ceux pour qui la pureté des formes, la qualité des matériaux et la complexité de l’ingénierie sont primordiales : ceux qui admirent et trouvent la beauté dans une esthétique raffinée, et qui se sentent en harmonie avec un objet à l’aspect et au toucher résolument réfléchis, cohérents et élégants. »

Limitée à seulement 80 exemplaires et proposée au prix de 46 000 CHF (hors taxes), la TYPE 3 MN ne cherche pas à devenir un succès commercial comme l’Apple Watch. Il s’agit plutôt du retour de Marc Newson à l’horlogerie mécanique de haut niveau, et c’est une grande réussite.