Voici la première voiture électrique de Ferrari – et elle est co-conçue par l’homme derrière l’iPhone

Sir Jony Ive a contribué à façonner la Luce, la nouvelle supercar électrique sauvage de Ferrari, qui ne ressemble à aucune autre Ferrari avant elle.



Ferrari a officiellement dévoilé la Luce – la toute première voiture entièrement électrique du légendaire constructeur automobile, et sans doute l’un des paris de design les plus audacieux qu’il ait pris depuis des décennies. Ce véhicule électrique à cinq places a été co-conçu avec LoveFrom, le collectif créatif fondé par l’ancien chef du design d’Apple et designer de l’iPhone, Sir Jony Ive, et son confrère designer Marc Newson. Si les courbes fluides, les surfaces minimalistes et les commandes intérieures obsessionnellement tactiles ont un air un peu plus “Apple” qu’une supercar traditionnelle, c’est probablement pour cela.

Ferrari affirme que la Luce combine clarté et simplicité raffinée à travers son extérieur, son habitacle et son interface. En clair : moins de prises d’air agressives, moins de surfaces encombrées et un look général beaucoup plus épuré que ce que l’on attend normalement d’une Ferrari. Elle reste néanmoins résolument futuriste, avec des ailes aérodynamiques flottantes, une cabine avancée et des portes arrière à ouverture antagoniste.

Des performances hors normes

Sous le capot se cache, comme on pouvait l’espérer, une mécanique proprement délirante. La Luce utilise quatre moteurs électriques – un pour chaque roue – produisant un total combiné de 1 035 chevaux. Ferrari annonce un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et une vitesse de pointe de 309 km/h, ce qui la place fermement dans la catégorie des véhicules électriques ultra-performants, malgré un poids d’environ 2,2 tonnes.

On trouve également une énorme batterie de 122 kWh, Ferrari revendiquant une autonomie estimée à environ 530 kilomètres. La vitesse de charge culmine à 350 kW, la voiture utilisant une architecture électrique de 800V similaire aux derniers véhicules électriques haut de gamme de Porsche et Hyundai. Ferrari précise avoir conçu l’ensemble de la batterie et des moteurs en interne afin que la voiture puisse rester réparable et entretenue à très long terme.

Un intérieur qui réinvente les codes

Par ailleurs, l’intérieur est peut-être la partie la plus intéressante. Plutôt que de céder à l’overdose d’écrans tactiles comme beaucoup de véhicules électriques modernes, Ferrari et LoveFrom ont massivement misé sur les commandes physiques. On y trouve des molettes en aluminium usiné, de vrais interrupteurs, des leviers tactiles et même des aiguilles d’instruments de style analogique mélangées à des écrans OLED. Marc Newson a décrit l’objectif comme étant de créer le minimum de distraction possible. C’est aussi la toute première Ferrari à cinq places, dotée d’un habitacle spacieux et d’un hayon à l’arrière, ce qui la rend considérablement plus pratique que les supercars basses habituelles de la marque. La production devrait débuter fin 2026, avec un prix européen commençant à 550 000 €.