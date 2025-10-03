BVOUAC, une veste technique ultra performante

Avec sa nouvelle veste technique BVOUAC, Urban Circus poursuit sur cette lancée. Conçue pour les urbains dynamiques, elle offre une combinaison parfaite de confort, protection et élégance, peu importe les conditions.

Urban Circus est une entreprise française qui s’est imposée dans le paysage de la mobilité urbaine grâce à ses vêtements techniques au design disruptif. La marque s’est notamment distinguée par des innovations audacieuses, comme sa veste détectable par intelligence artificielle ou sa veste vélo intégrant un airbag.

Pensée pour les cyclistes, coureurs, piétons et tous ceux qui bougent sans compromis, cette veste technique légère incarne la fusion parfaite entre haute performance et style urbain. Grâce à sa membrane innovante, elle offre une imperméabilité de 9000 mm et une respirabilité avancée de 30 000 mÇ/24h, garantissant une protection optimale contre la pluie tout en laissant le corps respirer, même lors d’efforts intenses.

Son design ergonomique intègre une capuche compatible avec un casque, des zips d’aération stratégiquement placés et des détails réfléchissants discrets, pour assurer style et confort à tout moment. Chaque élément a été pensé pour accompagner chaque mouvement, protéger des intempéries et sublimer chaque déplacement. BVOUAC est une veste de grande qualité, performante et intemporelle, conçue pour celles et ceux qui

refusent de choisir entre élégance, confort et performance technique. Ces produits sont avant tout conçus pour offrir une esthétique distinctive. Ils ne constituent pas des

Équipements de Protection Individuelle (EPI) conformes à la norme EN ISO 20471:2013. Ils ne doivent donc pas être utilisés comme vêtements de sécurité. Leur usage est exclusivement destiné à vous apporter un style démarqué et unique sur la route. Pour des vêtements haute visibilité certifiés EN 20471.