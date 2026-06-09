La marque française de téléviseurs WEMOOVE dévoile la gamme VIVALDI Série 4000 : une luminosité et une qualité d’image QLED+ exceptionnelle.



Un peu avant l’arrivée de l’été et de la Coupe du Monde de Football, WEMOOVE présente une nouvelle gamme de téléviseurs extérieurs QLED+ qui redéfinit les standards de l’innovation et du design pour les espaces extérieurs, transformant jardins et terrasses en fan zones privées. Depuis plus de 10 ans, WEMOOVE, l’unique marque française commercialisant des écrans haut de gamme et pionnière dans les écrans outdoor, continue de repousser les limites des performances de ses téléviseurs avec cette nouvelle gamme. Conçus pour fonctionner toute l’année à l’extérieur, ces écrans résistent aux conditions climatiques extrêmes, qu’il neige, pleuve ou vente, grâce à leur étanchéité certifiée IP55. Disponibles dans des tailles allant de 43’’ à 86’’, ces téléviseurs transforment chaque jardin, terrasse ou piscine en un espace de divertissement inégalé.

Avec l’arrivée de la technologie QLED+, il est possible de bénéficier d’une qualité d’image équivalente aux TV réservés aux espaces intérieurs. Capable de reproduire jusqu’à 115% de l’espace colorimétrique visible à l’œil nu, ces nouveaux TV OUTDOOR subliment les images, la justesse des couleurs, les contrastes et la profondeur des noirs. Cette nouvelle gamme est idéale pour les amateurs de cinéma en plein air ou les fans de sport souhaitant vivre des expériences immersives directement depuis leurs espaces extérieurs. Avec un design élégant et une résistance à toutes les intempéries, la gamme VIVALDI Serie 4000 s’impose comme la référence des écrans extérieurs.



Dotés de caractéristiques uniques sur le marché avec notamment une luminosité incroyable allant jusqu’à 4000 cd/m2, ces écrans UHD 4K (3840×2160) sont équipés des dernières technologies dont le DIRECT SUN, garantissant une installation possible et prolongée en plein soleil pour un rapport qualité prix exceptionnel. Son processeur quatre cœurs cadencé à 1,5 GHz, combiné à une mémoire vive de 2 Go, permet d’afficher instantanément le contenu demandé. Il est aussi possible de télécharger un maximum d’applications et de les stocker dans la mémoire Flash de 16 Go intégrée à l’écran.

Que l’on soit cinéphile, amateur de sport ou passionné de musique, la gamme VIVALDI Série 4000 promet une immersion totale digne des plus grandes installations en intérieur. Les écrans sont conçus pour offrir une expérience de visionnage exceptionnelle grâce à des technologies de pointe comme la technologie d’écran IPS garantissant un angle de vision large de 178° pour un visionnage de qualité quelle que soit la position du spectateur. Les amateurs de design apprécieront également l’élégance et la discrétion de ces téléviseurs, qui se fondent harmonieusement dans les aménagements paysagers modernes ou traditionnels.



Grâce à Google TV 3.0 intégré, la VIVALDI Série 4000 (3999 à 12999 €) donne accès à des milliers de contenus et d’applications parmi les plateformes les plus populaires. Films, séries, événements sportifs, recettes, musique ou vidéos en streaming : une simple connexion Wi-Fi suffit pour profiter de tous ses divertissements en plein air. L’interface Google TV centralise intelligemment les contenus issus des différentes plateformes et sources vidéo au sein d’un même environnement, offrant une expérience de navigation fluide, intuitive et personnalisée.

Grâce à la technologie Bluetooth 5.0, il est possible de connecter facilement des enceintes extérieures pour créer une véritable ambiance cinéma ou retransmettre les plus grands événements sportifs dans les meilleures conditions. Disponible en 43″ (109 cm), 55″ (139 cm), 65″ (165 cm), 75″ (190 cm) et 86″ (218 cm), la gamme VIVALDI Série 4000 s’adapte à tous les projets d’aménagement extérieur, des terrasses privées aux espaces de réception les plus exigeants.



