L’iPhone Air 2 pourrait finalement arriver en 2026

L’iPhone Air 2 était apparemment reporté à 2027, mais une nouvelle fuite recale son éventuelle sortie pour l’année prochaine.

Apple pourrait en effet lancer un iPhone Air de deuxième génération en 2026, d’après une source qui contredit les informations précédentes suggérant que la firme attendrait 2027. Selon un article publié mercredi sur Weibo par Fixed Focus Digital, Apple poursuit ses projets pour succéder à l’iPhone Air et devrait faire une annonce lors de son événement de lancement habituel d’automne, en même temps qu’une potentielle gamme iPhone 18.

L’iPhone Air n’ayant pas rencontré le succès escompté depuis son lancement en septembre, des doutes subsistaient quant à la sortie rapide d’une seconde génération. Un article paru en novembre laissait même entendre que les faibles ventes avaient convaincu Apple de ne pas envisager une refonte précipitée. Or, deux sources se contredisent désormais ; il est donc préférable d’ignorer ces rumeurs et de supposer qu’aucune des deux ne détient de certitudes.

Si ce téléphone ne conviendra pas à tous, notre testeur a été séduit par son nouveau design élégant et son magnifique écran de 6,5 pouces. Il a noté que les composants, dignes de l’iPhone Pro, étaient globalement conservés. Il a également salué son format ultra-fin et compact, ainsi que sa robustesse. Cependant, certains points négatifs ont été relevés. L’unique appareil photo et l’autonomie moyenne laissent à désirer pour un téléphone à un tel prix, sans parler du haut-parleur mono. De plus, il chauffe beaucoup lorsque le processeur est fortement sollicité. Dans sa critique quatre étoiles, il conclut : « L’iPhone Air est certes un appareil au design exceptionnel, mais Apple propose des alternatives bien plus intéressantes si vous êtes prêt à accepter un format légèrement plus imposant. Vivement l’iPhone Air 2 ! Si Apple parvient à ajouter un deuxième appareil photo et à améliorer l’autonomie, il pourrait constituer une excellente troisième option entre le modèle standard et le modèle Pro. »

Verra-t-on une suite l’année prochaine ? La question fait débat parmi les utilisateurs avertis.