C’est peut-être le plus bel étui pour AirPods que l’on ait jamais vu

Arc fabrique un élégant étui métallique minimaliste pour iPhone que vous avez peut-être déjà aperçu. Il existe désormais une version pour AirPods Pro 3, et elle est tout simplement magnifique.

Si vous avez déjà regardé votre étui d’AirPods en vous disant qu’il ressemblait plus à du fil dentaire qu’à un objet du quotidien, rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul. Mais on a peut-être bien trouvé le plus bel étui pour AirPods qui soit. Il est conçu par Arc, la marque à l’origine de l’étui pour iPhone ultra-minimaliste que vous avez peut-être vu en ligne.

L’étui Arc Pulse pour AirPods Pro 3 réinvente complètement le boîtier en plastique blanc classique. Il enveloppe vos AirPods d’aluminium au design élégant et presque futuriste. Les composants s’emboîtent facilement et parfaitement, sans colle. Fini les résidus et les dégâts ! Un clic net et satisfaisant se fait entendre à la fermeture. Cet étui est non seulement esthétique, mais il protège aussi efficacement vos AirPods des aléas du quotidien.

Côté esthétique, quatre finitions sont disponibles : Noir mat, Orange mat (idéal pour les possesseurs d’iPhone 17 Pro Max), Bleu mat et Argent poli. La coque Arc Pulse pour AirPods Pro 3 est disponible dès maintenant à partir de 60 $. Si ce style vous plaît, la coque Arc Pulse originale est disponible pour la gamme iPhone 17. Cette coque minimaliste abandonne la traditionnelle coque en plastique intégrale au profit d’un cadre métallique ajusté qui épouse parfaitement les bords et les coins de votre téléphone. L’objectif ? Préserver au maximum le design original de votre iPhone tout en offrant une protection optimale là où c’est le plus important.

La coque Arc Pulse utilise de l’aluminium de qualité aérospatiale associé à une couche interne en élastomère pour absorber les chocs. La marque annonce une protection contre les chutes jusqu’à 3 mètres malgré son dos ouvert. Nous n’avons pas encore osé tester sa résistance aux chocs.