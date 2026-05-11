On a testé kes Sony WF-1000XM6, et ce sont nos nouveaux écouteurs préférés…

Une nouvelle génération, une nouvelle étape franchie par Sony en termes de qualité sonore et de réduction de bruit (ANC)….



Ces XM6 progressent par petites touches par rapport aux générations précédentes, mais Sony reste la référence absolue pour son mélange de réduction de bruit, de qualité sonore, de confort et d’autonomie. La réputation de Sony, qui fabrique certains des meilleurs écouteurs sans fil polyvalents du marché, s’est forgée sur cinq générations. Les nouveaux WF-1000XM6 ont la barre haute : tout ce qui serait inférieur à une réduction de bruit de premier plan, une qualité sonore sublime et une liste de fonctionnalités longue comme le bras ferait insulte à ses prédécesseurs.

C’est une bonne chose, car c’est exactement ce que Sony affirme nous offrir. Ces nouveaux intras font évoluer les WF-1000XM5 sortants avec un design encore plus épuré, une réduction de bruit plus efficace et des appels plus clairs. Pourtant, à 300 €, ils sont proposés à un prix compétitif, face aux Technics EAH-AZ100 et moins chers que les Bowers & Wilkins Pi8.

Après que Bose a proposé une mise à jour mineure avec ses QuietComfort Ultra Earbuds Gen 2 en 2025, la mise à niveau plus complète de Sony a-t-elle assuré sa place au sommet du classement ?

Design et fabrication : talent miniature

Le talent de Sony pour miniaturiser ses écouteurs à chaque génération se confirme ici. Chaque écouteur WF-1000XM6 est environ 11 % plus étroit que l’équivalent XM5, avec une forme intérieure plus sculptée qui se niche confortablement dans les contours de l’oreille.

La coque extérieure arrondie présente cette fois une finition entièrement mate, au lieu du mélange de plastiques brillants et mats des modèles précédents. On trouve qu’ils ont un aspect plus “premium” en conséquence, que vous choisissiez l’option Noir ou Argent Platine. Les grilles métalliques des micros s’intègrent également mieux.

Ils sont aussi plus faciles à sortir du boîtier de charge ; les XM5 pouvaient être difficiles à saisir. Le boîtier lui-même a un sommet plat, plutôt qu’une forme de galet, mais ses côtés arrondis lui permettent de glisser facilement dans une poche de jean. Seuls les écouteurs sont protégés contre les éclaboussures : l’indice IPX4 reste inchangé, ce qui signifie que la sueur ou une pluie légère ne seront pas un problème.

Bous sommes ravis que Sony ait conservé ses embouts isolants, à mi-chemin entre le silicone traditionnel et la mousse appréciée des audiophiles. Cet hybride mousse/caoutchouc crée une excellente étanchéité, augmentant l’isolation passive. Quatre tailles sont fournies. Ils demandent un peu plus de soin et de nettoyage que le silicone, mais pas au point de devoir les remplacer après seulement quelques mois

Caractéristiques et autonomie : les “plus grands succès”

La plus grande amélioration interne concerne les antennes sans fil, 1,5 fois plus grandes qu’auparavant, améliorant massivement la connectivité dans les zones encombrées comme les gares. Nous n’avons eu aucun problème de coupure, même en utilisant le codec haute qualité LDAC. L’Auracast est désormais de la partie, géré via les paramètres d’Android plutôt que par l’application dédiée. Pour le reste, l’ensemble des fonctionnalités est quasi inchangé : connexion Multipoint, détection du mot-clé pour l’assistant vocal, et bascule intelligente entre réduction de bruit et mode transparence dès que vous commencez à parler (“Speak-to-Chat”). On apprécie que le mode transparence puisse rester actif jusqu’à ce que vous touchiez un écouteur, évitant que l’ANC ne se réactive après un bref silence.

Les commandes tactiles sont classiques : lecture à droite, modes ANC à gauche (personnalisables). Sony mise gros sur la qualité d’appel avec un micro “beamforming”, un capteur de conduction osseuse et une réduction de bruit par IA. C’est efficace : notre voix était claire même en environnement bruyant. L’ANC reste actif pendant les appels, ce qui n’est pas toujours le cas chez la concurrence.

L’autonomie n’a pas progressé, mais l’amélioration de l’ANC n’a pas non plus réduit le temps d’écoute. Nous avons atteint environ 8 heures avec ANC, et le boîtier permet deux recharges complètes (24 heures au total). Cinq minutes de charge offrent une heure d’écoute, et la charge sans fil est supportée.

Interface : le guichet unique

L’application “Headphones Connect” est devenue “Sound Connect”. Elle est riche en options, notamment un égaliseur à 10 bandes (contre 5 auparavant). Le mode “Trouvez votre égaliseur” quitte la phase bêta pour proposer des préréglages basés sur vos préférences d’écoute. On trouve même un préréglage dédié au jeu vidéo (gaming), une première pour la série. Sony a adopté une approche plus discrète pour le son spatial cette année, sans fonction de mixage “360 Reality Audio” directement dans l’appli : c’est désormais votre téléphone qui gère le suivi de la tête via ses propres paramètres.

Qualité sonore et réduction de bruit : la vie au calme

Avec un micro ANC supplémentaire par écouteur, le WF-1000XM6 dispose désormais de 8 micros au total. Ils alimentent le processeur QN3e, capable de traiter trois fois plus de données que la génération précédente. Le résultat ? Ces écouteurs sont remarquablement doués pour étouffer le monde extérieur, s’ajustant aux bruits soudains en un clin d’œil. Le souffle de l’ANC est imperceptible. Sony a même éliminé les bruits de frottement contre les vêtements ou les bonnets. Sur ce terrain, Sony gagne confortablement face à Bose.

Le nouveau transducteur de 8,4 mm délivre une présence de basses idéale, équilibrée par des aigus nets. Le son est riche en détails sans être trop “froid” ou analytique. Que ce soit sur de l’électro ou du rock agressif, les basses ont de l’impact sans étouffer les voix ou le rythme. La scène sonore est spacieuse, permettant à chaque instrument de respirer.

Verdict : Sony WF-1000XM6

Une fois de plus, Sony a trouvé le point d’équilibre parfait. Les WF-1000XM6 ne vous obligent pas à choisir entre réduction de bruit et qualité sonore ; ils offrent les deux à un niveau impeccable. Ils sont confortables, ont une autonomie compétitive et ne sont pas excessivement chers. Les améliorations ne sont pas si massives qu’elles justifient de jeter vos XM5 immédiatement, et l’application est peut-être un peu surchargée, mais ce sont des détails. En ignorant le superflu, reste une paire d’écouteurs fantastique. Bose et les autres vont devoir redoubler d’efforts.

Points forts

• Réduction de bruit exceptionnelle.

• L’excellence audio signature de Sony est toujours au rendez-vous.

• Plus confortables que jamais à porter.



Points faibles

• Pas d’amélioration de l’autonomie par rapport à la génération précédente.

• Le test d’ajustement des embouts pourrait être plus clair.



La note de la rédaction : 5/5