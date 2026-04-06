Lexon × Jeff Koons dévoilent la Collection Chromatic

Un nouveau chapitre coloré pour les emblématiques Balloon Dog Lamp et Balloon Dog Speaker.



Huit nouveaux modèles introduisent des couleurs vibrantes, élargissant l’attrait de la collection auprès de nouveaux publics comme des collectionneurs existants. Fort du succès de son édition inaugurale en 2025, la collaboration Lexon × Jeff Koons entre dans une nouvelle ère audacieuse avec le lancement de la Collection Chromatic — une évolution colorée du Balloon Dog Lamp et du Balloon Dog Speaker. Les précommandes seront ouvertes à partir du 24 mars 2026, exclusivement sur lexon-design.com, dans le cadre d’une édition limitée dans le temps.

L’ingénierie au service d’une œuvre d’art



La transformation du Balloon Dog de Jeff Koons en objet fonctionnel a nécessité plus de 50 000 heures de développement, combinant ingénierie, innovation et savoir-faire. Le principal défi a été de préserver la forme sculpturale tout en intégrant des systèmes lumineux et audio avancés dans une structure translucide. Chaque détail — matériaux, acoustique, diffusion des LED — a été minutieusement travaillé. L’ajout de la couleur en 2026 a apporté une complexité supplémentaire, nécessitant une parfaite harmonie entre finitions et matériaux entre les deux produits.

Les deux objets mesurent 28 cm de hauteur et intègrent près d’1 kg de technologie, conçus pour durer et être utilisés au quotidien. Conservant son corps translucide emblématique qui révèle ses technologies intégrées, la Collection Chromatic propose huit modèles : des Balloon Dog Lamps en or, bleu, rouge et platine, ainsi que des Balloon Dog Speakers en or, bleu, rouge et blanc. Cette approche renforce le caractère collectionnable de la série, offrant un point d’entrée à de nouveaux publics tout en permettant aux collectionneurs existants d’enrichir leur collection. Elle apporte également davantage de variété et une dimension plus personnelle, permettant à chaque pièce de résonner différemment avec son propriétaire.

Adoptée par des milliers de collectionneurs dans plus de 90 pays, la première édition a été largement saluée pour la qualité de sa réalisation, son remarquable équilibre entre design et technologie, son souci du détail et son expérience d’unboxing digne d’une pièce de collection. Elle a réinterprété l’emblématique Balloon Dog de Jeff Koons en deux objets fonctionnels, transformant une œuvre mondialement reconnue en objets de lumière et de son.

Une lampe, une infinité de possibilités

Balloon Dog Lamp Chromatic associe une technologie d’éclairage avancée à un design sculptural iconique. Équipée de près de 400 LED intégrées, il délivre jusqu’à 200 lumens et propose une palette de 9 couleurs de LED ainsi que 9 effets lumineux, chacun enrichi de sous-animations. Du blanc chaud au blanc froid, en passant par des tons RGB éclatants et des effets animés tels que arc-en-ciel, clignotement ou stroboscopie, la lampe s’adapte à toutes les ambiances — concentration, détente ou moments festifs. Grâce à ses réglages de luminosité et ses modes multicolores, elle permet de créer une atmosphère précise et personnalisée.

Grâce à la technologie propriétaire Easy Sync de Lexon, un nombre infini de lampes peut être synchronisé (couleur, effets, intensité) pour créer une ambiance parfaitement coordonnée. La nouvelle édition est entièrement compatible avec le modèle 2025. Dotée d’une batterie intégrée offrant jusqu’à 5 heures d’autonomie, la lampe se recharge sans fil ou via USB-C et est livrée avec un câble USB-C tressé de 1,5 mètre. Conçue comme une véritable œuvre acoustique équipée de la technologie Bluetooth 5.3, Balloon Dog Speaker offre un son haute fidélité à 360°, riche et profond.

Son paysage sonore immersif repose sur 10 haut-parleurs intégrés : six haut-parleurs actifs ultra précis et quatre radiateurs passifs optimisés pour renforcer les basses. Le résultat est une expérience sonore équilibrée et enveloppante. Équipé de deux microphones, il permet les appels mains libres et l’interaction avec un assistant IA via la connexion Bluetooth de votre smartphone. Grâce à la technologie True Wireless Stereo (TWS), deux enceintes peuvent être appairées pour créer une scène sonore stéréo élargie. La version 2026 est compatible avec le modèle 2025. Avec une autonomie allant jusqu’à 10 heures, elle se recharge sans fil ou via USB-C et inclut un câble USB-C de 1,5 mètre.





Chaque pièce est gravée de la signature de Jeff Koons sous ses pattes avant et accompagnée d’un certificat d’authenticité. Un hologramme sur le certificat et le packaging renforce son exclusivité. Comptez 800 € pour vous l’offrir, pour une livraison à partir de juin 2026. La limite d’achat est de deux unités par couleur, par produit par client.