CES 2026 – Samsung SmartThings est le premier à prendre en charge les caméras Matter avec la mise à jour 1.5.

Grâce à cette mise à jour d’interopérabilité Matter, les caméras de différents fabricants devraient mieux fonctionner au sein de l’écosystème SmartThings.

Bien que Matter ait été conçu pour uniformiser l’interopérabilité des appareils domotiques pour les consommateurs, les fabricants de vos produits préférés restent en concurrence. Prenons l’exemple de Samsung. L’entreprise a annoncé aujourd’hui que sa plateforme SmartThings est la première des principaux fournisseurs à prendre en charge Matter 1.5. Cette mise à jour est importante car elle officialise la compatibilité avec les caméras intelligentes et les sonnettes vidéo.

Matter s’est avéré très performant jusqu’à présent pour unifier des objets comme les serrures, les lumières et les interrupteurs de différents fabricants, que vous ayez choisi Apple Home, Google Home ou SmartThings pour les gérer. Cependant, les caméras ont longtemps été considérées comme la pièce manquante du puzzle. Dans un communiqué de presse tout juste publié, Samsung déclare : « Les caméras sont un élément essentiel de toute maison connectée et sécurisée, qu’il s’agisse de surveiller votre domicile à distance, de veiller sur vos animaux de compagnie ou de suivre vos livraisons. En prenant en charge les caméras Matter en priorité, SmartThings offre aux consommateurs plus de choix, une configuration simplifiée et une intégration plus fluide entre les marques. »

L’ajout de la compatibilité avec les caméras était la fonctionnalité la plus demandée par l’alliance des principaux fournisseurs de technologies pour la maison connectée. Matter 1.5 prend également en charge les stores, les rideaux, les portes de garage et, plus étonnant, les capteurs d’humidité du sol. Lorsque Matter, fruit d’une collaboration entre tous les principaux acteurs du secteur, a annoncé la prise en charge de cette fonctionnalité, il a été expliqué que les caméras pourraient « prendre en charge la diffusion vidéo et audio en direct grâce à la technologie WebRTC, permettant une communication bidirectionnelle et un accès local et distant via les protocoles standard STUN et TURN ».

De plus, Matter 1.5 offrira la prise en charge des « configurations multi-flux, des commandes de panoramique, d’inclinaison et de zoom, des zones de détection et de confidentialité, ainsi que des options de stockage flexibles, notamment l’enregistrement continu ou événementiel sur des destinations locales ou dans le cloud ». Matter 1.5 sera déployée via une mise à jour OTA (Over-The-Air) pour les appareils compatibles. Samsung présentera ses avantages pour l’écosystème SmartThings lors du CES 2026 le mois prochain.