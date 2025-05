Si vous êtes un passionné de mécanique, ce fauteuil gaming inspiré d’Audi est fait pour vous

Que vous soyez un joueur invétéré sur PC avec un casque, un fan inconditionnel de consoles ou que vous partagiez votre temps entre les deux, vous passez probablement beaucoup de temps assis. Il est donc essentiel de choisir un fauteuil gaming de qualité. Et si vous êtes passionné de voitures, ce fauteuil gaming inspiré d’Audi de Vertagear est parfait.

Lancée juste à temps pour intégrer les dernières technologies gaming du Computex 2025, la collection propose trois modèles, chacun reflétant une personnalité Audi différente.

La SL3800 Audi Edition semble tout droit sortie d’une A4 : raffinée, luxueuse, un peu chic sans être tape-à-l’œil. Il y a ensuite la SL5800 RS Edition, destinée à ceux qui connaissent la signification des lettres DSG. Enfin, la PL4800 Audi Sport Edition est imposante, audacieuse et n’a clairement pas peur d’être la plus lourde de la pièce. Imaginez-la comme le RS Q8 des sièges.

Si vous connaissez la différence entre vectorisation de couple et direction de couple, vous apprécierez les clins d’œil au design automobile. Mais cette série de sièges gaming ne se résume pas à son esthétique. Le soutien lombaire ContourMax s’adapte à votre colonne vertébrale comme une suspension adaptative. Vous profitez également du système d’assise VertaAir qui favorise la respirabilité. C’est peut-être aussi la première fois qu’un siège est comparé à la climatisation d’une Audi. De plus, la technologie HygennX assure une ambiance digne d’un showroom, et non d’un vestiaire. Elle utilise du marc de café et des fils d’argent dans le matériau des sièges.

Si vous êtes un passionné de mécanique et que vous recherchez un soutien dorsal avec la même ingénierie que celle des renforts d’assise d’une R8, ces sièges gaming valent le détour. Le SL3800 Audi Edition est disponible à 499 $, le SL5800 RS Edition à 599 $ et le PL4800 Audi Sport Edition vient couronner le trio à 699 $. Ils sont disponibles en précommande chez Vertagear dès maintenant et seront expédiés en juillet.