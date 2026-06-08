Il n’a pas fallu longtemps pour que les wearables de la gamme Watch Fit de Huawei passent du statut de simples bracelets de fitness à celui de concurrents directs de l’Apple Watch. La dernière génération dispose désormais d’assez d’intelligence pour rivaliser avec les montres de sport GPS dédiées, en empruntant des composants internes et des fonctionnalités logicielles à la gamme Watch GT de la marque.

Contrairement à ces modèles, qui ressemblent à des montres traditionnelles et ciblent plutôt les athlètes, la Watch Fit 5 Pro (et sa petite sœur, la Watch Fit 5) s’adresse à un public plus jeune et branché. Un public qui ne cherche pas forcément à battre des records personnels tous les jours, mais qui veut garder un œil sur sa forme générale. Affichée à 299 € en Europe, elle coûte un peu plus cher qu’une Apple Watch SE, mais elle écrase sa rivale sur le terrain de l’autonomie en promettant jusqu’à 10 jours par charge. Avec autant d’atouts sous le capot, mérite-t-elle sa place à votre poignet ?

Design et fabrication : Ne l’appelez pas “clone”

Bien qu’Apple n’ait pas le monopole des montres connectées à écran carré, on ne peut pas nier que la Watch Fit 5 Pro partage beaucoup de points communs stylistiques avec la gamme Apple Watch. Cependant, Huawei a fait un meilleur travail ici : la lunette est beaucoup plus fines, ce qui signifie que l’écran occupe une plus grande surface de la face avant. Le protège-couronne situé entre la couronne rotative et le bouton secondaire est une excellente idée, qui m’a évité presque toutes les pressions accidentelles.

Le verre en saphir 2.5D est très subtil, ne s’incurvant qu’aux extrémités, et ne m’a posé aucun problème de reflets. Il s’intègre en douceur dans la lunette en alliage de titane, elle-même alignée avec le boîtier en aluminium. C’est une montre qui donne une impression beaucoup plus haut de gamme que son prix ne le laisse penser. Elle est très fine, dépassant de moins de 10 mm de votre poignet. On trouvait qu’elle faisait un peu petite, mais c’est en partie parce que l’on porte habituellement une énorme Garmin Fenix 8 Pro de 51 mm ; la plupart des gens s’y retrouveront parfaitement. Nous avons d’ailleurs trouvé qu’il était beaucoup plus facile de dormir avec cette montre qu’avec la grosse Garmin.

Notre modèle de test noir était équipé d’un bracelet en fluoroélastomère (caoutchouc) assorti, doté d’une boucle classique qui reste bien sécurisée pendant le sport, mais avec des attaches propriétaires qui limiteront vos choix de remplacement. On serait plus tenté par la version blanche, qui bénéficie d’un traitement de surface par oxydation micro-arc offrant un look et un toucher similaires à la céramique, ou la version orange, livrée avec le même bracelet en tissu que la Watch GT Runner 2 (plus léger et respirant, même s’il met plus de temps à sécher après avoir été mouillé ou plein de sueur).

Écran et interface : C’est branché d’être carré

Avec 1,92 pouce, l’écran OLED de la Watch Fit 5 Pro est plus grand que celui de toutes les éditions précédentes. L’affinement des bordures entre les générations fait une vraie différence : le wearable de Huawei affiche désormais un ratio écran/boîtier plus élevé que celui de l’Apple Watch Series 11. C’est un écran magnifique, doté d’une résolution assez nette pour rendre les petits textes lisibles à bout de bras, avec des couleurs éclatantes. La technologie OLED permet à l’écran de se fondre parfaitement avec la bordure noire lorsque vous utilisez des cadrans sombres. Le verre résistant aux rayures n’a subi aucun éclat ni égratignure pendant toute la durée de mon test.

Huawei annonce une luminosité de pointe impressionnante de 3 000 nits. Aucune critique à émettre sur la visibilité en extérieur, même avec des lunettes de soleil. Les angles de vision sont fantastiques. Comme il s’agit d’une dalle LTPO, le taux de rafraîchissement peut chuter de 60 Hz à seulement 1 Hz pour les contenus statiques. Cela évite que le mode d’affichage permanent (Always-on) ne vide la batterie, même si j’ai préféré conserver le mode « lever le poignet pour allumer » pour gratter un jour ou deux d’autonomie en plus.

Mise à part sa forme carrée, nous avons trouvé l’interface générale pratiquement inchangée par rapport aux autres appareils Huawei. L’interface HarmonyOS place les widgets, les notifications et les raccourcis à portée de balayage depuis l’écran d’accueil. Un appui sur la couronne numérique ouvre l’écran d’applications. La longue liste habituelle d’applications de santé de Huawei est présente, et comme d’habitude, vous devrez ouvrir chacune d’elles individuellement pour lui accorder l’accès aux capteurs de la montre. Pourquoi cela ne peut pas être réglé une bonne fois pour toutes lors de la configuration initiale nous dépasse. Malgré tout, le système réagit très vite aux tapotements et glissements, et les applications se chargent en un clin d’œil.

Parmi les autres fonctionnalités, on trouve le contrôle de la musique (pour les morceaux stockés sur le téléphone ou directement sur la montre), le déclencheur d’appareil photo à distance et la possibilité de répondre aux appels. Les notifications arrivent instantanément lorsqu’elle est jumelée à un téléphone Android. Les paiements sans contact sont désormais pris en charge via Curve (ce qui est très appréciable) et si vous téléchargez les bonnes cartes, vous pouvez profiter d’une navigation GPS sans avoir votre téléphone sur vous. Pour le reste, l’App Gallery de Huawei reste plus restrictive que le Google Play Store ou l’App Store d’Apple.

Le fait que la Watch Fit 5 Pro fonctionne bien avec les iPhone (iOS) est un gros avantage par rapport aux alternatives sous Wear OS (Android). C’est également une bonne chose de voir l’application compagnon Huawei Health plus facile à installer sur les téléphones Samsung puisqu’elle est disponible sur le Galaxy Store. En revanche, si vous possédez un autre smartphone Android, il faudra toujours l’installer manuellement via un fichier APK (sideloading). C’est une manipulation que Google essaie de rendre de plus en plus difficile au nom de la sécurité, ce qui pourrait devenir un vrai casse-tête à l’avenir avec Android 17.

Santé et fitness : Respirez un bon coup

Avec le module GPS double bande Sunflower de Huawei et la dernière suite de capteurs Trusense, vous ne manquez de rien par rapport à la gamme supérieure Watch GT. Vous disposez du suivi de la saturation en oxygène (SpO2), de la détection de la fibrillation auriculaire (afib) et de la température cutanée, en plus de la fréquence cardiaque, des pas et du sommeil. Le modèle Pro se distingue de la version standard par l’intégration d’un ECG (électrocardiogramme) et d’un contrôle de la rigidité artérielle. Ce modèle plus coûteux est également certifié pour la plongée jusqu’à 40 mètres, capable d’enregistrer des sessions d’apnée, de définir une limite de profondeur et de calculer le temps de suspension pour les sports nautiques. Son mode golf peut s’appuyer sur une base de données de plus de 17 000 parcours, intègre un mode de pratique pour le simulateur de frappe (driving range) et propose des animations pour vous aider à perfectionner votre swing. Il y a aussi un mode spécifique pour le trail (course nature).

Quand on sait que Huawei présente cette montre pour un public plutôt occasionnel, il est impressionnant de voir des fonctionnalités aussi pointues intégrées. La marque continue de prendre en charge les services tiers populaires comme Strava, Komoot, Intervals.icu, URUNN et FiiT. On compte plus de 100 modes sportifs, dont beaucoup proposent des animations de guidage pour s’échauffer ou s’étirer avant de commencer. Le cyclisme a été un coup de cœur personnel : on a adoré la façon dont la montre estime la puissance développée de manière très précise sans avoir besoin d’un capteur de puissance dédié sur le vélo. Le suivi de la natation est également excellent, ce qui n’est pas toujours acquis sur des traqueurs plus abordables.

Lors de nos tests, le GPS et le suivi cardiaque ont été au niveau de montres bien plus chères. Le compte des pas quotidiens était cohérent avec ma Garmin, et le suivi du sommeil s’est avéré excellent. Le nouveau mode de résumé des siestes est très sympa si vous aimez dormir un peu l’après-midi. Pour un côté plus ludique, le nouveau cadran sur le thème du Panda montre un autre aspect de la montre. Ce petit personnage animé façon Pixar vous encourage à faire des mini-entraînements au fil de la journée. Il y en a 30 au lancement (bras, taille, abdos, fessiers, jambes, cou, visage). C’est un moyen amusant de faire une pause au bureau, d’autant que terminer ces exercices débloque de nouveaux arrière-plans pour le cadran, ce qui plaira au public jeune visé par Huawei.

Autonomie : Une semaine complète au poignet

Grâce à un système d’exploitation maison et des batteries à haute capacité, les appareils Huawei durent généralement aussi longtemps que des montres de sport dédiées. La Watch Fit 5 Pro intègre une batterie de 471 mAh (à haute teneur en silicium). C’est plus qu’une Google Pixel Watch 4 (45 mm) ou une Samsung Galaxy Watch8 Classic, qui ne tiennent généralement que deux jours maximum. Avec la Huawei au poignet, nous avons constaté près d’une semaine complète d’utilisation avant de devoir recharger. Atteindre 6 jours était systématique, même avec une heure de sport par jour, et 7 jours étaient tout à fait faisables avec quelques jours de repos. Le mode économie d’énergie permet de pousser jusqu’à 10 jours, au détriment de certaines fonctionnalités. C’est une performance fantastique pour une montre connectée grand public. La recharge est assez rapide grâce au galet magnétique fourni, qui se termine malheureusement encore par un connecteur USB Type-A. On espère que Huawei passera enfin au Type-C bientôt.

Verdict final

Même si le prix a augmenté entre les générations, vous en avez vraiment pour votre argent. Huawei a beau affirmer cibler un public décontracté plutôt que des athlètes, quiconque prend sa santé et son sport au sérieux ne se sentira pas lésé. La précision du suivi est constante et il n’est pas nécessaire de faire d’efforts particuliers pour tenir une semaine sur la batterie.

Si vous voulez juste l’essentiel, elle remplit parfaitement son rôle. Et même si son style n’est pas d’une originalité folle, elle est élégante et très bien construite. Malgré les défauts habituels liés à Huawei (les étapes d’installation initiales sur Android et le catalogue d’applications limité), elle vaut vraiment le détour si vous voulez une montre connectée performante qui ne cherche pas à copier le look des montres traditionnelles à aiguilles.

Les Pour

L’écran carré change des concurrentes traditionnelles qui s’inspirent des montres rondes.

Suivi de la santé et du fitness cohérent, avec une multitude de modes d’exercice.

Excellente autonomie d’une semaine en utilisation normale.

Les Contre