Nothing lance les Ear (3) pour se couper du bruit en beauté

Le dernier produit de Nothing redéfinit l’audio intra-auriculaire grâce à un Super Mic révolutionnaire et à l’introduction d’un design métallique.



Les Ear (3) proposés à 179 € combinent selon Nothing une acoustique de précision, un Super Mic dans le boîtier et un nouveau langage design qui intègre pour la première fois des composants métalliques.

Le boîtier transparent caractéristique révèle la structure acoustique interne complexe, complétée par des accents métalliques polis. Une antenne Metal-Insulator-Metal (MIM) personnalisée, d’une épaisseur de seulement 0,35 mm, améliore la puissance totale de rayonnement de 15 % et la sensibilité du signal de 20 %, garantissant des connexions solides en déplacement par rapport aux Ear, la génération précédente, lancée en avril 2024.

Le boîtier de recharge est fabriqué à partir d’aluminium 100 % recyclé et réalisé grâce à 27 processus de précision. Le moulage par nano-injection fusionne le métal et le plastique, éliminant ainsi le besoin de colle pour un boîtier monocoque compact et sans soudure.

Performances

Grâce à une batterie améliorée de 55 mAh dans chaque écouteur, les utilisateurs peuvent profiter de jusqu’à 10 heures d’écoute (soit une augmentation de 90 minutes par rapport aux Ear), et jusqu’à 38 heures avec le boîtier. Une charge rapide de 10 minutes via USB-C offre jusqu’à 10 heures de lecture, et la fonction de charge sans fil intégrée offre encore plus de commodité.

Le Bluetooth 5.4 avec LDAC garantit un son stable et détaillé, tandis qu’un mode à faible latence réduit le délai de bout en bout à moins de 120 millisecondes pour les jeux et les vidéos. Les Ear (3) offrent un appairage facile avec Android (Google Fast Pair), iOS et Windows (Microsoft Swift Pair). Grâce à l’application Nothing X, les utilisateurs peuvent personnaliser les commandes et sélectionner la manière d’activer Essential Space ou ChatGPT via les écouteurs.

Les écouteurs ainsi que le boîtier sont certifiés IP54 pour leur résistance à la poussière, à la transpiration et à la pluie légère, garantissant ainsi leur durabilité pour une utilisation quotidienne.



Super Mic et annulation du bruit

Intégré au boîtier de recharge, le système à double microphone Super Mic, doté d’une technologie de filtrage du bruit ambiant, se concentre sur votre voix et supprime les bruits environnants jusqu’à 95 dB, garantissant ainsi des appels d’une clarté cristalline dans n’importe quel environnement. Le Super Mic peut être activé en appuyant sur le bouton TALK du boîtier, offrant ainsi une clarté optimale pour les conversations rapides ou les discussions prolongées.

En dehors des appels, vous pouvez également capturer instantanément vos idées dans Essential Space en les enregistrant directement depuis le boîtier de recharge grâce au Super Mic en appuyant sur le bouton TALK. Les notes vocales se synchronisent avec Essential Space et sont automatiquement transcrites (nécessite Nothing OS).

Pour améliorer encore la clarté des appels, chaque écouteur intègre trois microphones directionnels associés à une unité de captation vocale à conduction osseuse. Ce VPU (Voice Pick-Up Unit) détecte les micro-vibrations provenant de la mâchoire et du conduit auditif, et les convertit en signaux électriques pour une captation précise de la voix. Ce système, moins sensible aux bruits ambiants, fonctionne en association avec un système multicanal de réduction du bruit ambiant basé sur l’IA, entraîné sur plus de 20 millions d’heures d’enregistrements audio réels, afin d’isoler votre voix et de supprimer le bruit du vent, avec une réduction du bruit du vent supérieure à 25 dB.





