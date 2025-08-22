Le Google Pixel 10 Pro Fold offre deux premières mondiales

Le premier téléphone pliable certifié IP68 intègre également la recharge Qi2.



Samsung, Honor et Oppo ont tous joué la carte du pliable pour 2025, c’est maintenant au tour de Google. Le Pixel 10 Pro Fold n’est peut-être pas un modèle de taille zéro comme ses concurrents, mais il est le premier téléphone pliable à bénéficier de la recharge sans fil magnétique Qi2, et également le premier à bénéficier d’un indice IP68, ce qui est de bon augure pour sa longue durée de vie.

Le smartphone phare au format livre, disponible à 1929 €, sera disponible en coloris Moonstone et Jade, mais pas avant le 9 octobre. Soit près de deux mois après le reste de la série Pixel 10, et quatre mois depuis que le Samsung Galaxy Z Fold 7 a établi de nouvelles normes de finesse. Son design n’est pas si différent du Pixel 9 Pro Fold, avec la même bosse d’appareil photo décalée et le même cadre en aluminium. Sauf qu’il entoure désormais un écran OLED extérieur plus grand de 6,4 pouces, avec une dalle flexible de 8 pouces à l’intérieur. Tous deux peuvent atteindre une luminosité maximale de 3 000 nits, ce qui représente une nette amélioration par rapport à l’année dernière.



Le téléphone, légèrement plus fin, affiche toujours un peu plus de 10 mm d’épaisseur une fois plié (sans compter les caméras arrière), ce qui le rend plus imposant que le Galaxy et le futur Honor Magic V5. Avec ses 258 g, il est également sensiblement plus lourd. Google semble avoir mis l’accent sur la durabilité, avec son indice IP68, si important, qui garantit des sorties à la plage sans catastrophe. La charnière est également conçue pour plus de 10 ans en mode plié, et l’ensemble devrait mieux résister aux chutes accidentelles qu’auparavant.

Une paire d’aimants à l’intérieur du boîtier contribue au poids du Pixel 10 Pro Fold. Il est réjouissant de voir Google enfin proposer la charge sans fil magnétique Qi2 aux appareils pliables – et à Android en général – avec la compatibilité avec les accessoires et coques Pixelsnap de la marque. Cependant, le Pixel 10 Pro XL ne bénéficie pas de la puissance standard plus rapide de 25 W, et les recharges filaires USB-C plafonnent également à un modeste 30 W. Google estime que le téléphone offre plus de 30 heures d’autonomie, soit suffisamment pour vous accompagner du petit-déjeuner au coucher sans avoir besoin de le brancher.

L’alimentation provient du même chipset Tensor G5 que le reste de la gamme Pixel 10, associé à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage. Google a fait appel à TSMC pour la production de son silicium cette année, et l’architecture 3 nm devrait offrir une meilleure efficacité énergétique ainsi que des performances plus robustes. On nous promet un processeur 34 % plus rapide et un TPU 60 % plus rapide pour effectuer les tâches liées à l’IA.

Le Pixel 10 Pro Fold sera livré sous Android 16, qui intègre les dernières améliorations de design de Material 3 Expressive, comme des fonds d’écran avec effets dynamiques et un Gemini Magic Cue qui affiche des informations pertinentes à l’écran lorsque vous répondez à des messages ou des e-mails, ou lorsque vous passez des appels.

Le Pixel 10 Pro Fold propose également des fonctionnalités exclusives. Instant View affiche vos photos récentes à côté du viseur dans l’application Appareil photo lorsque vous utilisez l’écran interne, et Split Screen permet d’étendre plusieurs applications au-delà des limites de l’écran pour faciliter le multitâche, à la manière d’Open Canvas de OnePlus. Vous pouvez également glisser-déposer des images ou du texte entre les applications, et Google a fait appel à de grands développeurs de jeux pour optimiser des titres comme Asphalt Legends pour un écran plus grand.

Il sera également équipé du nouveau Pixel Camera Coach, qui utilise l’IA pour suggérer une meilleure composition et des angles de prise de vue alternatifs lors de l’utilisation du triple capteur photo arrière. Il propose un grand angle de 48 MP, un ultra grand angle de 10,5 Mpx avec mise au point macro et un téléobjectif de 10,8 MP avec zoom optique 5x. Google estime qu’il peut également offrir une qualité optique 10x et un zoom super résolution jusqu’à 20x. Deux caméras perforées de 10 MP prennent en charge les selfies et les appels vidéo.

Reste à savoir comment il rivalisera avec le capteur principal de 200 MP du Galaxy Z Fold 7 ou avec le trio arrière plus riche en pixels de Honor. Il faudra attendre la sortie le 9 octobre pour le savoir.