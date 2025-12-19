tado° : Une nouvelle fonction d’équilibrage hydraulique désormais disponible

tado°, le leader européen de la gestion intelligente de l’énergie domestique, annonce le déploiement de sa nouvelle fonctionnalité d’équilibrage hydraulique.

L’équilibrage hydraulique des systèmes de chauffage à l’aide de thermostats intelligents, au lieu du remplacement des vannes de radiateur, est devenu une pratique courante, en particulier pour les installations existantes. L’équivalence de l’équilibrage hydraulique utilisant des thermostats a été prouvée par divers centres d’essais. tado° est déjà en cours de certification et le certificat final est attendu début 2026. Pour tous les clients, cette fonctionnalité est incluse dans l’abonnement tado° AI Assist (3,99 €/mois).

Disponible aujourd’hui dans toute l’Europe, cette mise à jour offre une alternative intelligente et logicielle au processus traditionnel et laborieux d’équilibrage des systèmes de chauffage. L’équilibrage hydraulique est largement reconnu comme la meilleure pratique pour maximiser l’efficacité des systèmes de chauffage, qu’il s’agisse d’une chaudière ou d’une pompe à chaleur. Il assure une distribution uniforme de l’eau chaude dans toute la maison, évitant ainsi le gaspillage d’énergie et offrant un chauffage confortable et homogène dans toutes les pièces. Cependant, la méthode traditionnelle présente des obstacles importants pour les propriétaires : elle nécessite l’intervention d’un plombier professionnel pour vidanger le système et remplacer les vannes physiques des radiateurs, un processus coûteux et chronophage. Une solution numérique à un problème physique La nouvelle solution de tado° effectue cette tâche complexe de manière numérique, la rendant accessible à tous. En utilisant les Têtes Thermostatiques Intelligentes tado° X, le système gère automatiquement le débit d’eau pour garantir une répartition uniforme de la chaleur.



• Pas de plomberie requise : Le système fonctionne avec les vannes existantes. Il n’est pas nécessaire de vidanger le système de chauffage ou de remplacer le matériel.

• Installation simple : Les utilisateurs peuvent installer les Têtes Thermostatiques Intelligentes X en quelques minutes, supprimant ainsi les frais d’une installation professionnelle.

• Efficacité optimisée : La gestion intelligente du débit garantit que la chaudière ou la pompe à chaleur fonctionne à son rendement maximal, réduisant ainsi la consommation d’énergie.

• Confort constant : La fonctionnalité élimine les problèmes de chauffage courants, tels que des radiateurs froids dans certaines pièces et une surchauffe dans d’autres.

Disponibilité et tarification La fonctionnalité d’équilibrage hydraulique est disponible à partir d’aujourd’hui, 15 décembre, pour tous les clients utilisant des appareils tado° X.

• Partenariat Panasonic : L’équilibrage hydraulique automatique est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs disposant d’un Optimiseur de pompe à chaleur tado° X connecté à une pompe à chaleur Panasonic AQUAREA.



