ButterFlight, bien plus qu’une valise…

Voyager n’a jamais eu autant de style. ButterFlight réinvente l’expérience du déplacement haut de gamme.

La vision de la marque est née d’un constat simple — le monde change, les voyageurs aussi. Ses clients sont des entrepreneurs, des globe-trotteurs, des créateurs, hommes et femmes. Ils choisissent ButterFlight pour ce qu’elle représente : la maîtrise, l’avant-garde, la liberté. Ils ne veulent plus simplement transporter leurs affaires. Ils veulent affirmer un style. Afficher une technologie. Représenter un mode de vie. Chaque valise Butterflight est le fruit d’un travail de précision, où design, innovation et fonctionnalité ne font qu’un. Avec notre signature esthétique unique — noir, doré, silver, rose ou rouge — et des fonctionnalités connectées avant-gardistes, nous avons créé un objet d’exception, pensé pour ceux qui n’acceptent aucun compromis entre style et performance.

Ici, une trottinette intégrée transforme votre valise en véhicule de mobilité, avec une connectivité intelligente pour la sécurité et la recharge à tout moment. Son format 100 % cabine est pensé pour voyager librement, sans contrainte. Comptez environ 700 € pour vous en offrir une.