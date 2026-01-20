CES 2026 – InnAIO présente Transnote, un traducteur à clonage vocal alimenté par l’IA

InnAIO, pionnier des technologies de communication basées sur l’IA, a annoncé lors du CES de Las Vegas Transnote, un nouvel appareil intelligent conçu pour révolutionner la manière dont nous traduisons, enregistrons et organisons la parole.

« Transnote a été conçu pour un monde qui communique au-delà des frontières et des plateformes », explique Cathy Chen, Head of Global Marketing chez InnAIO. « Il aide à rester connecté en voyageant, en rencontrant des personnes dans le monde entier et en collaborant entre langues. Transnote permet une communication fluide et intelligente — partout, à tout moment. » Transnote se positionne comme un assistant IA tout-en-un dédié à la communication mondiale et à la productivité, combinant clonage vocal avancé, traduction multilingue et prise de notes intelligente pour supprimer les barrières linguistiques et créer des connexions plus riches. Que ce soit pour les affaires, les voyages, les réunions, les rendez-vous ou les cours – Transnote est toujours prêt lorsque vous en avez besoin

S’appuyant sur le succès de l’AI Translator T10, Transnote élargit l’écosystème InnAIO avec un appareil portable et élégant pour les professionnels, étudiants, voyageurs et passionnés de langues. Il offre une traduction en temps réel dans plus de 140 langues ainsi que des fonctions d’enregistrement et de transcription.

La disponibilité officielle est prévue pour avril 2026. Les détails liés aux abonnements seront communiqués ultérieurement.

www.innaio.com