CRistel célèbre 200 ans d’accessoires de cuisine haut de gamme

Certaines marques traversent les années. CRISTEL, elle, traverse les siècles. Depuis 200 ans, la maison française fabrique à Fesches-le-Châtel des ustensiles de cuisine haut de gamme qui sont devenus de vraies références pour ceux qui aiment cuisiner sérieusement… sans jamais oublier le plaisir du beau.

Pour fêter ce bicentenaire, la marque ne fait pas les choses à moitié. Avec sa Collection Bicentenaire, CRISTEL revisite son savoir-faire historique dans une édition limitée particulièrement réussie. Une collection pensée pour les passionnés de cuisine, mais aussi pour ceux qui aiment les objets qui racontent quelque chose.

La vraie star ? Le mini faitout inox aux anses cuivrées. Dès le premier regard, on comprend qu’on n’est pas sur un simple ustensile de cuisson. Ce mini faitout a ce petit supplément d’âme qu’ont les beaux objets : une présence, une élégance naturelle, cette capacité à sublimer une cuisine ou une table sans en faire trop.

Poignée et anses en inox forgé, couleur cuivrée (PVD).

Inspiré de la collection iconique 1826, il mélange parfaitement tradition et modernité. Son inox premium assure une cuisson homogène, précise et parfaitement maîtrisée — idéal pour les plats mijotés, les recettes familiales ou les longues cuissons qu’on prépare avec plaisir le week-end. Mais ce qui attire vraiment l’œil, ce sont ses finitions cuivrées. Les poignées et le bouton du couvercle apportent une touche chic et chaleureuse qui transforme immédiatement l’objet. C’est le genre de pièce qu’on pose directement sur la table tellement elle participe à l’expérience. Une pièce pensée pour accompagner les repas de famille, les grandes tablées, les dimanches qui prennent leur temps.