On ne peut pas arrêter de regarder cette Porsche rétro inspirée d’Apple – et elle arrive sur les circuits

Une livrée rétro Apple Computer orne une voiture de course Porsche pour une course d’anniversaire unique en Californie.

Après avoir sorti certains des meilleurs smartphones (et bien plus encore) pendant des décennies, le 50e anniversaire d’Apple allait nécessairement susciter quelques clins d’œil nostalgiques, mais l’offre de Porsche est la plus belle que nous ayons vue jusqu’à présent.

Lors de la manche de ce week-end du championnat IMSA WeatherTech SportsCar à Laguna Seca, Porsche aligne deux de ses voitures de course 963 de premier plan avec une livrée spéciale inspirée d’Apple. Il s’agit d’un design unique créé pour célébrer à la fois les 50 ans d’Apple et les 75 ans de Porsche Motorsport, et il est vraiment superbe, à nos yeux du moins.

Le look est basé sur le design emblématique arc-en-ciel d’Apple Computer qui est apparu sur une Porsche 935 K3 en 1980 – cette voiture a couru lors d’événements majeurs, y compris aux 24 Heures du Mans. Cette nouvelle version apporte cette même esthétique multicolore au prototype hybride moderne de Porsche, unissant près d’un demi-siècle de sport automobile et de technologie. Les deux voitures d’usine Porsche 963 – les numéros 6 et 7 – porteront ces couleurs rétro pour la course. La voiture numéro 7, qui mène actuellement le championnat après des victoires à Daytona et Sebring, offre sans doute à cette livrée une belle opportunité de passer à la télévision.

Le choix de l’heure et du lieu n’est pas non plus un hasard. Laguna Seca se trouve à environ 80 miles au sud d’Apple Park, en Californie, ce qui en fait un cadre approprié pour cette célébration.

Plus tôt dans la saison, Porsche a utilisé une livrée sur le thème d’Apple Music à Long Beach, mais cette dernière initiative va plus loin et ressemble davantage à un véritable hommage.