Ce drone étanche va créer le selfie ultime pour les surfeurs et les nageurs

H2O et hop, c’est parti avec le HoverAir Aqua.

Les drones grand public et l’eau ne font pas bon ménage. Du moins, c’était le cas jusqu’à l’arrivée du HoverAir Aqua de Zero Zero Robotics. Premier drone autonome 100 % étanche au monde, il est conçu pour immortaliser le surf, le paddle, le kayak et autres activités nautiques en toute sérénité.

Il est rare qu’un drone abordable et convivial prenne une toute nouvelle direction. Le HoverAir Aqua répond à ces critères, en révolutionnant complètement les drones et l’eau. Auparavant, même faire voler un drone sous une légère bruine était une mauvaise idée, mais grâce à une conception extrêmement astucieuse, notamment l’utilisation d’un nano-revêtement hydrophobe et d’une technologie antibuée auto-chauffante pour protéger la lentille des gouttes, l’Aqua adore l’H2O.

Entièrement protégé contre les infiltrations d’eau selon la norme IP67, il est conçu pour décoller et atterrir sur l’eau : il suffit de le plonger dans l’eau et il décolle, même à l’envers. Comme le précédent drone de Zero Zero Robotics, le HoverAir X1, il est principalement conçu pour le vol autonome, même si vous pouvez le piloter manuellement grâce aux accessoires Beacon et Joystick de la marque, si vous le souhaitez. Il peut filer à une vitesse soutenue de 55 km/h (34 mph), ce qui devrait suffire à la plupart des activités nautiques, sauf les plus rapides. Il dispose d’une autonomie de 23 minutes et sa résistance au vent de niveau 7 lui permet d’affronter des rafales allant jusqu’à 33 nœuds.

La clé des prouesses du pilotage automatique du HoverAir Aqua réside dans le Lighthouse, un tracker portable qui agit comme un câble virtuel et est inclus dans le pack de base du drone. Grâce à un suivi au centimètre près, un Aqua en vol sait toujours exactement où se trouve le Lighthouse et le suit automatiquement pour éviter de le perdre pendant vos séances de wakeboard. Le Lighthouse intègre également des commandes pour le décollage, l’atterrissage, l’enregistrement, la sélection et le rappel des modes de caméra, vous évitant ainsi de sortir une manette ou votre téléphone.

Le HoverAir Aqua est disponible via une campagne Indiegogo, et les premiers contributeurs peuvent obtenir un drone au prix spécial de 999 $. Les livraisons ne sont pas prévues avant début 2026.