L’IA de Siri d’Apple enfin dévoilée à la WWDC : voici les nouveautés

Deux ans après avoir initialement modernisé Siri, Apple franchit cette fois un vrai cap. L’IA de Siri arrive bientôt.



Apple a dévoilé son tout nouvel outil d’intelligence artificielle Siri pour iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS Golden Gate et visionOS. Ce dernier promet de transformer la façon dont les utilisateurs interagissent avec l’assistant personnel à travers tout le catalogue de produits Apple. L’IA de Siri sera déployée au cours du cycle de mise à jour des nouveaux systèmes d’exploitation, qui débutera cet automne.

Dévoilé lors de la conférence d’ouverture de la WWDC, Apple a enfin relancé ses plans pour son assistant Siri dopé à l’IA (propulsé par Google Gemini). L’entreprise affirme qu’il est « plus performant et plus conversationnel », et qu’il est capable de s’appuyer sur un contexte personnel profond tout en préservant la vie privée des utilisateurs. Apple a détaillé ses nouvelles compétences, a inauguré une nouvelle voix « expressive » personnalisable et a présenté les différents endroits où résidera Siri au sein de l’écosystème.

La firme a décrit l’outil comme « un assistant nettement plus performant, capable de converser, doté d’une compréhension du contexte personnel, d’une large culture générale et d’une conscience de ce qui s’affiche à l’écran. L’IA de Siri peut aider les utilisateurs à trouver ce dont ils ont besoin sur le moment, qu’il s’agisse de répondre à des questions issues du web sur pratiquement n’importe quel sujet, ou de faire remonter des informations pertinentes depuis les messages personnels, les e-mails, les photos d’un utilisateur, et bien plus encore. L’IA de Siri intègre également une application dédiée permettant aux utilisateurs de retrouver l’historique de leurs conversations sur tous leurs appareils, une expérience d’intelligence visuelle élargie, ainsi que des outils d’écriture intégrés. »

Désormais, Siri apparaît à différents endroits selon les systèmes d’exploitation. Dans la Dynamic Island sur l’iPhone, directement dans l’application Appareil photo, ou sous la forme d’une application autonome similaire à un chatbot, qui regroupe toutes vos requêtes précédentes dans une interface par cartes synchronisée avec iCloud. Les utilisateurs de Mac le retrouveront dans la recherche Spotlight et dans la barre des menus. Si vous possédez un Vision Pro, il vous suffira de lever les yeux vers une sphère flottante pour accéder à Siri, sans même avoir besoin d’une commande vocale.

Les utilisateurs peuvent toujours réveiller Siri en maintenant le bouton d’alimentation enfoncé ou en disant simplement « Siri ». On note également l’apparition d’un nouveau geste de balayage vers le bas pour afficher une interface « Rechercher ou Demander », avec laquelle les utilisateurs peuvent donner des ordres et engager une conversation fluide en profitant d’une grande conscience contextuelle, que ce soit à la voix ou à l’écrit.





Siri bénéficie d’une forme d’omniprésence grâce à sa compréhension des éléments affichés à l’écran, ce qui permet par exemple de lui demander des informations contextuelles sur ce qui apparaît dans une photo Instagram. Sur Mac, un clic droit sur une fenêtre permet de poser directement une question sur ce qui est en cours de traitement.

Dans l’application Messages, vous pouvez poser une question à Siri au sujet d’un message particulier et lui demander de rédiger un e-mail basé sur son contenu. Siri proposera également des suggestions pour ajouter un événement au calendrier en détectant automatiquement les horaires et les lieux mentionnés au fil des discussions.

Dans l’application Appareil photo, un nouveau mode Siri dédié vient enrichir les fonctionnalités d’intelligence visuelle (Visual Intelligence). Apple a montré qu’il est facile d’ajouter des événements à son calendrier simplement en pointant l’objectif vers l’affiche d’un concert. Vous pourrez aussi diviser plus facilement une addition au restaurant en la montrant à la caméra afin de choisir précisément dans une liste détaillée ce que vous avez commandé, le tout pouvant s’intégrer avec Apple Cash pour régler vos amis.

Dans Mail, Siri corrigera automatiquement vos textes, et dans Safari, il organisera vos onglets par thématiques. De plus, Siri pourra corriger automatiquement, avec votre autorisation, les mots de passe qui ont été compromis. Au-delà des améliorations de Siri, Apple apporte une multitude de fonctionnalités liées à Apple Intelligence qui vont faire passer au niveau supérieur des applications du quotidien comme Safari, Messages, Mail et Photos.

L’IA de Siri sera disponible à l’essai dans les bêtas pour développeurs dès aujourd’hui. Toutefois, l’Union européenne et la Chine devront patienter pour le moment, le temps qu’Apple résolve divers problèmes d’ordre réglementaire.