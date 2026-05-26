SteelSeries Arctis Nova Pro Omni : le casque gaming polyvalent qu’il vous faut

Un casque aussi complet que possible, avec une réduction active du bruit (ANC) crédible, une large compatibilité avec les appareils et un audio bien équilibré. L’Arctis Nova Pro Omni se rapproche de manière impressionnante du modèle phare Elite, pour presque la moitié de son prix.



SteelSeries a le chic pour aller là où aucun autre casque de jeu n’est allé auparavant. C’est seulement à la fin de l’année 2025 que la marque a misé à fond sur le luxe en équipant son dernier fleuron de transducteurs en fibre de carbone dans l’espoir d’offrir un son de qualité audiophile. Aujourd’hui, l’Arctis Nova Pro Omni débarque pour réitérer l’exploit, mais à un tarif un peu moins douloureux.

Il s’agit toujours d’un casque sans fil multi-plateforme capable de mixer jusqu’à quatre sources audio simultanément. Il intègre toujours une station d’accueil bien pratique dotée d’un écran LCD et d’un chargeur de batterie pour éviter toute interruption lors du changement de cellule. De plus, son style reste assez discret pour que vous puissiez l’utiliser sans problème lors de vos trajets quotidiens (et ainsi profiter pleinement de la réduction active du bruit). Bien que vous ne bénéficiiez pas des fameux haut-parleurs à dôme de carbone qui offraient à l’Arctis Nova Elite sa précision incroyable, l’Omni reste certifié Hi-Res Wireless.

À environ 380 €), il se situe toujours dans une catégorie premium, mais nettement moins que son grand frère. Étant donné que l’Elite était l’un de nos casques gaming préférés de 2025, qu’y a-t-il à ne pas aimer ?



Design & Conception : un air de famille

Il faut regarder de très près pour repérer les différences de conception entre l’Arctis Nova Pro Omni et l’Elite. Il conserve le même style SteelSeries familier, avec un arceau à suspension et des écouteurs au look sobre, ornés de tous les boutons physiques que l’on attend d’un casque sans fil. Cependant, les matériaux ne sont pas aussi luxueux ici : on abandonne le similicuir et les finitions douces au toucher au profit d’un plastique standard. C’est également le cas pour les fixations des oreillettes et la molette de volume. Malgré tout, la bande métallique située au-dessus de l’arceau rappelle judicieusement qu’il s’agit d’un modèle haut de gamme.

Vous ne trouverez aucun effet RGB multicolore, que vous choisissiez la version noire, blanche ou bleue. Le branding est réduit au minimum, le logo SteelSeries n’apparaissant que sur les plaques d’extrémité magnétiques. Celles-ci se retirent pour révéler d’un côté un port USB-C (pour une charge directe hors de chez soi) et de l’autre le logement de la batterie (pour un changement à chaud entre les deux batteries fournies lorsque le GameHub est à portée de main). Le casque se situe ainsi parfaitement à la frontière entre le casque gaming affirmé et le casque passe-partout.

L’utilisation de moins de métal et de plus de plastique a permis de réduire un peu le poids. Les coussinets d’oreille généreusement rembourrés et l’arceau réglable assurent un confort total, même après avoir porté l’Omni pendant une journée entière de travail. L’amplitude des réglages en hauteur, en pivotement et en inclinaison convient à la plupart des formes et tailles de tête, et la force de serrage est idéalement dosée.

Plutôt que d’opter pour un look 100 % “lifestyle” avec des micros entièrement intégrés, SteelSeries a conservé le microphone sur perche rétractable de l’Elite. Il s’intègre parfaitement dans l’écouteur gauche, doté d’un bouton de mise en sourdine facilement accessible et d’une LED rouge pour vous rappeler quand vos coéquipiers ne vous entendent pas. Sa directivité omnidirectionnelle signifie que vous n’avez pas besoin de placer la perche juste devant votre bouche. De plus, sa bande passante étant deux fois supérieure à celle d’un casque gaming classique, votre voix n’est pas compressée. La suppression des bruits par IA fait ensuite un excellent travail pour éliminer les distractions sonores en arrière-plan, que vous jouiez sur PC ou sur console.

Fonctionnalités : la carte de la simplicité

Le Bluetooth intégré (normes LE et LC3+) permet à l’Omni de s’associer en haute qualité et sans câble à un téléphone, une tablette ou une console portable, tandis que la station d’accueil GameHub fournie gère tout le reste. Celle-ci est pratiquement identique à celle de l’Elite, à l’exception de la couleur de la grande molette de volume, et se loge tout aussi facilement sur un bureau. La molette et l’unique bouton tactile permettent d’ajuster le mixage jeu/chat ou de changer de source active si elle est à portée de main ; sinon, vous pouvez tout faire directement depuis le casque.

L’avant affiche toujours un écran OLED monochrome très lisible qui indique la balance sonore gauche/droite, le volume, le débit binaire (bitrate), l’autonomie de la batterie et la source active. La police est un peu petite pour être lue depuis le fond de la pièce s’il est posé à côté de votre téléviseur et de vos consoles de salon, mais elle convenait parfaitement sur notre bureau de travail.

À l’arrière, on trouve trois entrées USB-C pour brancher simultanément un PC gaming, une PS5 et une Xbox (ou une Nintendo Switch si vous êtes plus Mario que Master Chief). L’audio analogique n’a pas été oublié, avec des ports d’entrée et de sortie ligne en 3,5 mm. Officiellement, l’appareil peut combiner quatre flux audio distincts à la fois, même si dans la pratique, je n’ai pu en utiliser que trois simultanément : le son du jeu sur console, le chat vocal sur PC et de la musique en Bluetooth depuis mon smartphone. Tout a fonctionné de manière impeccable durant nos tests.

Comme toujours, le chargeur de batterie intégré au GameHub est une bénédiction pour les joueurs qui oublient régulièrement de brancher leurs appareils entre deux sessions. Tant que le boîtier est alimenté – et que vous y avez inséré le second bloc-batterie inclus – vous serez toujours prêt à effectuer un échange si la batterie du casque tombe à plat en pleine partie multijoueur. L’autonomie de 30 heures en 2,4 GHz et de 50 heures en Bluetooth annoncée par SteelSeries s’est avérée globalement exacte, à condition de désactiver l’ANC. S’il est vrai que certains casques affichent une endurance encore plus longue, ils devront de toute façon s’arrêter un moment pour recharger.



Interface : bienvenue à tous

L’Omni va ravir les joueurs qui aiment bidouiller leurs réglages. En plus de la suite logicielle Sonar GG, qui offre des ajustements extrêmement précis sur un PC Windows, l’application mobile Arctis procure le même niveau de contrôle aux joueurs sur console. Elle regorge de commandes pour l’ANC, de profils d’égalisation (EQ) et de réglages de micro, y compris un égaliseur paramétrique pour sculpter le son en fonction de jeux spécifiques.

L’application propose des centaines de profils EQ prédéfinis pour des jeux précis si vous préférez ne pas vous compliquer la vie. De plus, ils s’appliquent directement depuis votre téléphone pendant que vous êtes connecté à une console, sans avoir besoin de débrancher le casque pour le brancher sur un PC au préalable, contrairement à beaucoup de casques concurrents. Cela rend l’essai des différents profils bien plus simple.

Nous n’avons pas eu grande utilité du mode “Streamer”, qui prend le contrôle de la gestion audio de Windows et permet de séparer les sources sonores par application ou par jeu, mais j’ai trouvé que l’extrapolateur (upmixing) d’audio spatial était un véritable atout dans les jeux où les ennemis tentent régulièrement de vous contourner par derrière.



Qualité sonore : différente mais toujours excellente

Après avoir constaté à quel point les haut-parleurs en fibre de carbone de l’Arctis Nova Elite sonnaient divinement bien, on avoue avoir été un peu triste de voir l’Omni revenir à des transducteurs dynamiques plus conventionnels, même s’ils ont été conçus sur mesure pour ce modèle. Avec un diamètre généreux de 40 mm et une plage de fréquences impressionnante allant de 10 Hz à 40 kHz, ils sont loin d’être un lot de consolation.

L’Omni prend en charge la lecture en 24 bits / 96 kHz pour le jeu comme pour la musique, ce qui garantit la meilleure qualité possible en écoute via la connexion 2,4 GHz. Donnez-lui une source haute résolution et vous profiterez d’un niveau de détail très respectable. Même si la précision et la clarté pure ne sont pas tout à fait au niveau de l’Elite, le rendu reste particulièrement bien équilibré pour un produit qui est, avant tout, un casque de jeu.

Le réglage d’usine tente de compenser en accentuant les hautes fréquences, mais celles-ci s’avèrent un peu plus acérées que je ne l’aurais souhaité ; une légère retouche de l’égaliseur permet de rétablir l’équilibre. À l’autre extrémité du spectre, les basses ne manquent pas à l’appel, et elles ont le mérite de ne pas se mélanger dans un brouhaha confus lorsque l’action s’intensifie en jeu ou sur un morceau de musique électronique chargé.

Il y a énormément de choses à apprécier ici, que vous passiez votre temps à jouer, à écouter de la musique ou un peu des deux. Grâce à la profusion de préréglages par jeu, vous pouvez réellement booster les détails et les hautes fréquences quand c’est nécessaire, puis basculer sur une restitution plus équilibrée et riche en basses pour donner du corps et du dynamisme aux chansons et aux films.

Nous sommes ravis de voir que SteelSeries a réussi à maintenir un niveau de réduction active du bruit (ANC) similaire à celui de l’Elite. Un réseau de quatre microphones combiné à un traitement intelligent du signal parvient à atténuer efficacement les bourdonnements basse fréquence comme les machines à laver, les voitures qui approchent ou les aspirateurs.



Verdict du SteelSeries Arctis Nova Pro Omni

Étant donné que SteelSeries est resté très fidèle à la formule gagnante de l’Arctis Nova Elite (qui avait obtenu 5 étoiles), il n’est guère surprenant que le Nova Pro Omni s’impose comme un produit de premier plan. Il bénéficie des mêmes capacités solides de réduction du bruit, de connexions Bluetooth pérennes et d’une connectivité multi-console complète grâce au très pratique GameHub, lequel vous garantit de ne jamais être à court de batterie plus de quelques secondes, le temps d’échanger les batteries. De plus, son look est assez discret pour être porté partout, et pas seulement à votre bureau.

Le fait de faire l’impasse sur les coûteux haut-parleurs en carbone signifie qu’il n’est pas tout à fait le roi de la polyvalence qu’était son grand frère, avec un son qui manque un peu de mordant et de fidélité pure par rapport aux meilleurs casques dédiés à la musique. Cependant, l’écart est bien plus faible que ne le laisse supposer la différence de prix. C’est suffisant pour me faire penser que la plupart des joueurs à la recherche d’un casque à tout faire feraient mieux de laisser de côté l’Elite et de se tourner vers ce modèle.

Note : 5/5

L’avis de Stuff… Un casque aussi complet que possible, avec une réduction de bruit crédible, une large compatibilité d’appareils et un audio bien équilibré. L’Arctis Nova Pro Omni se rapproche de manière impressionnante du modèle Elite de qualité supérieure, pour la moitié de son prix.



Fiche technique du SteelSeries Arctis Nova Pro Omni

• Transducteurs : Dynamiques de 40 mm

• Réduction active du bruit (ANC) : Oui

• Connectivité : Sans fil 2,4 GHz, 3,5 mm, USB, Bluetooth

• Version Bluetooth : Bluetooth 5.3

• Codecs pris en charge : SBC, AAC, LC3+, Bluetooth LE

• Autonomie : 30 heures (par batterie, deux batteries incluses)

• Dimensions et poids (Casque) : 193 x 168 x 89 mm, 339 g

• Dimensions et poids (GameHub) : 43 x 83 x 115 mm, 169 g