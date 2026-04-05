Tissot aurait-elle créé la montre suisse d’entrée de gamme idéale ?

La nouvelle Tissot Gentleman, avec sa taille parfaite, pourrait bien être le choix idéal pour ceux qui achètent leur première montre suisse de qualité.

Tissot lance une version plus petite de sa célèbre montre Gentleman. Ce nouveau modèle de 38 mm vient compléter la version 40 mm existante, offrant ainsi plus de choix aux acheteurs. Cette nouvelle version 38 mm pourrait bien être la montre suisse d’entrée de gamme parfaite. Proposée à 795 €, elle se positionne sur un segment de marché très compétitif.

Fabriquée en Suisse, automatique et conçue pour durer, elle est également très bien conçue et se prête aussi bien à une tenue décontractée qu’à une occasion plus habillée. Une combinaison difficile à égaler à ce prix.

La montre est disponible en quatre couleurs de cadran : argent, noir, bleu foncé et vert foncé. Chacune arbore une finition soleillée pyramidale qui joue joliment avec la lumière. Notre préférée est la bleue. Les cadrans sont épurés et sobres. Un peu trop sobre peut-être ? Tissot joue la carte de la sécurité, et si la finition soleillée apporte une certaine texture, des traitements de cadran plus audacieux rendraient les futurs modèles véritablement captivants.

La qualité de fabrication est irréprochable. Le boîtier en acier inoxydable est étanche à 100 mètres. Un verre saphir bombé avec traitement antireflet protège le cadran, et un fond transparent permet d’admirer le mouvement. À l’intérieur, on retrouve le mouvement automatique Powermatic 80, offrant jusqu’à 80 heures de réserve de marche. Un atout indéniable pour ceux qui portent plusieurs montres en alternance. Un spiral Nivachron assure une résistance accrue au magnétisme et aux chocs – une prouesse technique à un prix accessible. Le bracelet en acier inoxydable à trois rangs possède un maillon central poli. Il se fixe grâce à un système de dégagement rapide, permettant de l’adapter facilement aux bracelets en cuir de 18 mm ou en maille milanaise proposés par Tissot.

Pour un premier achat d’une montre suisse de qualité, il est vraiment difficile de lui trouver des défauts. Cette montre Tissot Gentleman 38 mm est disponible dès maintenant sur le site web de Tissot.