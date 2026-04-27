Jean Reno devient l’ambassadeur du B-SUV JAECOO 5 en France

Le JAECOO 5, premier SUV urbain de la marque chinoise, fait son entrée sur le marché hexagonal à travers un film publicitaire 100% français.



Le célèbre acteur Jean Reno devient l’ambassadeur officiel pour la France des produits JAECOO. L’un des acteurs français les plus connus à l’international prête ainsi son image aux produits de la marque OMODA & JAECOO. “Ce qui m’a plu chez OMODA & JAECOO, c’est l’exigence et le design. On ne présente pas un véhicule comme ça, avec ce soin, si on ne croit pas profondément à ce qu’on fait”, résume Jean Reno.

Le film intitulé Le Nouveau Classique introduit le JAECOO 5, premier B-SUV de la marque, auprès du grand public et annonce l’entrée officielle de la marque dans le paysage automobile hexagonal. Il met en scène Jean Reno fuyant un groupe de paparazzis devant un grand hôtel parisien, avant de prendre la route au volant du JAECOO 5 vers les paysages normands. Une respiration, une mise en mouvement, une liberté retrouvée.

“ Le Nouveau Classique ” se lit à deux niveaux. Il désigne d’abord le JAECOO 5 lui-même : un véhicule ancré dans un héritage industriel solide, issu du Groupe Chery, premier exportateur automobile chinois depuis 23 années consécutives, mais porteur d’une proposition technologique résolument contemporaine. Il incarne aussi Jean Reno, acteur classique qui n’a jamais cessé de se renouveler au fil d’une carrière internationale. “Nous aurions pu lancer OMODA & JAECOO en France avec un dispositif standard et une publicité internationale. Nous avons choisi de parler aux Français dans leur langue, avec leurs codes, leurs talents. C’est une conviction profonde : faire en France, comme en France”, explique Hanbang Yu, CEO du Groupe Chery en France.