Thomson Go Plus, la télé à emporter

Thomson révolutionne le concept de télévision mobile en le rendant encore plus polyvalent.

Avec la Go Plus (999 €), l’expérience passe à un niveau supérieur grâce à l’ajout d’un écran tactile transformant l’appareil en une véritable tablette géante. En prime, une résolution 4K Ultra-HD et une structure en finition métal élégante font de ce téléviseur une solution idéale pour un usage domestique comme professionnel.

Après le succès de sa Go TV, le premier téléviseur mobile sur batterie, Thomson dévoile la Go Plus, un modèle plus avancé. Ce téléviseur est équipé d’un écran tactile de 32 pouces, monté sur une colonne ajustable avec un pied à roulettes pour une mobilité optimale. Alimenté par une batterie offrant jusqu’à 4 heures d’autonomie, il peut fonctionner loin de toute prise de courant. Ce téléviseur s’adapte à toutes les situations, que ce soit pour des moments de détente à la maison et dans le jardin ou pour des présentations professionnelles.

Propulsée par Android, la Go Plus offre une connectivité Wi-Fi permettant d’accéder à toutes les applications préférées. Regarder la télévision en direct devient un jeu d’enfant grâce à des applications comme Molotov ou MyCanal. Pour les amateurs de vidéos à la demande, des plateformes comme Netflix, Disney+, Prime Vidéo, ou encore YouTube en 4K sont à portée de main.

Idéal pour une utilisation nomade, ce téléviseur peut vous accompagner partout dans la maison : imaginez une soirée d’été sous les étoiles avec votre série préférée ou une recette suivie en cuisine, que vous pouvez mettre en pause d’un simple geste sur l’écran tactile. La polyvalence de la Go Plus en fait un compagnon incontournable pour vos loisirs.

Dans un cadre professionnel, elle peut être placée où bon vous semble dans une salle de réunion et diffuse facilement des présentations sans fil via Chromecast à partir d’un smartphone ou d’un ordinateur portable. Mais ce n’est pas tout : grâce à son écran tactile, ce téléviseur peut se transformer en tableau interactif, parfait pour des brainstormings ou des ateliers collaboratifs. Modifier un document Word, PowerPoint ou Google Docs directement sur l’écran devient un jeu d’enfant. En ajustant la hauteur ou l’inclinaison de l’écran, et en passant même en mode portrait, vous avez un outil sur-mesure pour répondre à toutes vos attentes. Utilisable aussi dans un magasin ou lors d’événements, la Go Plus permet au public d’interagir facilement : parcourir un catalogue tactile, explorer un site web vitrine ou combiner numérique et physique dans une expérience immersive.



La finition en métal couleur Champagne confère à la Go Plus un style raffiné et une robustesse à toute épreuve. Son écran Ultra-HD 4K garantit une qualité d’image exceptionnelle, idéale pour visionner des vidéos ou travailler avec précision sur des contenus bureautiques.