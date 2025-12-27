Le S Pen de Samsung pourrait faire son grand retour pour rivaliser avec l’iPhone Fold

Selon une rumeur, le S Pen ne serait finalement pas relégué aux oubliettes. Samsung envisagerait de réintégrer le stylet S Pen à son smartphone pliable de nouvelle génération, le Galaxy Z Fold 8.

Lors de la refonte du design du Galaxy Z Fold 7, Samsung a supprimé l’écran tactile nécessaire au S-Pen, accessoire emblématique de la gamme Note, très appréciée et remplacée par les smartphones pliables.

D’après une nouvelle information du célèbre informateur Lanzuk, Samsung envisagerait de réintégrer cette fonctionnalité pour un Galaxy Z Fold plus large, potentiellement prévu pour 2026. La rumeur court que le constructeur pourrait modifier le format et l’épaisseur afin d’assurer la compatibilité avec l’accessoire. Ce format plus large viserait à contrer les attentes suscitées par l’iPhone Fold d’Apple, plus panoramique.

Un rapport d’Android Authority suggère que Samsung travaille également sur une solution à base de puce qui éviterait à l’entreprise de réintégrer le numériseur. Il se murmure également que Samsung faciliterait le retour du S Pen en remplaçant le titane de la charnière par une version en plastique renforcé de fibres de carbone.

Notre testeur était favorable à la suppression du S Pen du Galaxy Z Fold 7, affirmant que même les fans les plus fervents apprécieraient l’espace supplémentaire dans la poche. Il a écrit : « Samsung a dû faire des concessions sur la technologie d’affichage pour obtenir des proportions aussi fines, ce qui signifie qu’il n’y a plus de compatibilité avec le stylet. Mais même les plus inconditionnels du S Pen devront admettre que la suppression de la couche numériseur était la bonne décision. On préfère de loin un smartphone pliable plus fin dans la poche qu’un appareil doté de fonctionnalités que l’on ait jamais utilisées. N’oublions pas qu’il fallait payer un supplément pour utiliser un S Pen avec les précédents Fold, et qu’il n’y avait aucun endroit pour le ranger sans acheter également une coque. » Notre testeur l’a également qualifié de « plus grande évolution générationnelle à ce jour » pour la gamme d’appareils pliables de Samsung. Serait-il judicieux de revenir en arrière ?