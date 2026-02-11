En 2026, ESR repense la recharge et les accessoires du quotidien

Recharge plus rapide, appareils qui chauffent moins, accessoires plus discrets et mieux intégrés dans les usages de tous les jours. Pour 2026, ESR affine sa vision d’une technologie qui s’efface derrière l’expérience utilisateur.

À travers une nouvelle génération de solutions de recharge, de claviers détachables et d’accessoires de protection, la marque entend simplifier la vie numérique sans renoncer à la performance.

Recharge sans fil : plus de vitesse, moins de chaleur

La recharge sans fil s’impose progressivement comme un standard. Pourtant, elle reste souvent associée à deux limites majeures : la lenteur et la surchauffe. Pour y répondre, ESR mise en 2026 sur la généralisation de la norme Qi2 25 watts, couplée à sa technologie propriétaire CryoBoost.

Contrairement aux chargeurs classiques, le système CryoBoost® intègre un refroidissement actif directement pensé pour le smartphone. Grâce à un flux d’air ouvert et à un ventilateur ultra-fin en aluminium de grade aérospatial, la chaleur est évacuée au plus près du cœur thermique de l’appareil. Résultat : une température réduite jusqu’à 10,8 degrés Fahrenheit et une recharge plus stable dans le temps.

Dans des conditions de test contrôlées, un smartphone haut de gamme de dernière génération peut atteindre soixante pour cent de batterie en trente minutes, soit un gain d’environ vingt pour cent par rapport à un chargeur magnétique standard. Un atout pour les utilisateurs intensifs, souvent contraints de recharger leur appareil plusieurs fois par jour.

Des stations 3-en-1 pensées pour le quotidien

Autre axe fort pour 2026 : les stations de recharge 3-en-1, capables d’alimenter simultanément smartphone, montre connectée et écouteurs sans fil. ESR décline ces solutions en plusieurs formats, adaptés aussi bien au bureau qu’aux déplacements.

La version pliable se distingue par son format compact, avec une épaisseur inférieure à seize millimètres, et par un fonctionnement particulièrement silencieux, limité à vingt-cinq décibels. Elle intègre un adaptateur cinquante watts, suffisamment puissant pour recharger également un ordinateur portable léger, tout en conservant une ventilation active désactivable pour un usage nocturne.

Les modèles fixes, pensés pour un usage sédentaire, misent sur la stabilité, des angles de vision ajustables et une intégration complète de la certification Made for Apple Watch, garantissant une recharge rapide et fiable des montres connectées.

MagSlim : la batterie externe qui se fait oublier

Pour les usages nomades, ESR introduit en 2026 la MagSlim Magnetic Power Bank, une batterie externe compatible Qi2 conçue pour se faire oublier une fois fixée au smartphone. Avec une épaisseur de 13,8 millimètres, équivalente à celle d’un téléphone haut de gamme, elle figure parmi les batteries magnétiques les plus fines de sa catégorie.

Dotée d’une capacité de dix mille milliampères-heures, elle délivre jusqu’à vingt-cinq watts en recharge sans fil et trente watts via USB-C. La marque met également en avant le choix de cellules de haute qualité et une certification de sécurité en cours d’obtention, afin de répondre aux exigences croissantes en matière de fiabilité et de durabilité.

Transformer la tablette en outil de travail

La vision d’ESR pour 2026 ne se limite pas à l’énergie. La marque élargit son offre avec une nouvelle génération de claviers détachables pour tablettes, destinés à accompagner la montée en puissance du télétravail et des usages hybrides.

Le Shift Keyboard Case, pensé pour les professionnels et les créateurs, propose un large pavé tactile multipoint, plusieurs angles de travail et une conception allégée, jusqu’à vingt pour cent plus légère que certaines solutions concurrentes. Le Flex Keyboard Case, plus accessible, vise les étudiants et les usages occasionnels, avec un format compact et une installation rapide.

Dans les deux cas, l’objectif est le même : permettre de passer sans rupture du travail à la consultation de contenus ou à la création, sans multiplier les accessoires.

Protéger sans alourdir

Enfin, ESR poursuit le développement de ses coques de protection magnétiques, intégrant un support escamotable et une compatibilité renforcée avec les systèmes de recharge sans fil. Certifiées selon des standards de protection militaire, certaines références annoncent une résistance aux chutes allant jusqu’à sept mètres, tout en conservant un profil fin et une forte puissance magnétique.

Pensés comme des objets du quotidien plutôt que comme de simples protections, ces accessoires cherchent à concilier durabilité, discrétion et confort d’usage, sans interférer avec la recharge ou l’ergonomie du smartphone.