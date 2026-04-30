TENWAYS AGO Performance, le VAE qui pourrait bien faire regarder Bosch autrement

Dans le monde du vélo électrique, certains noms rassurent immédiatement. Bosch en fait clairement partie. Fiabilité, assistance naturelle, motorisation solide… pour beaucoup, c’est la référence absolue. Et c’est justement ce que TENWAYS vient chercher avec son nouveau AGO Performance.

Encore peu connue du grand public face aux géants du secteur, la marque s’impose pourtant de plus en plus comme l’un des acteurs les plus intéressants du moment. Son idée : proposer des vélos électriques premium, bien dessinés, bien équipés, sans exploser les prix. Un positionnement intelligent qui commence sérieusement à attirer l’attention.

Avec l’AGO Performance, TENWAYS franchit un cap. Ce nouveau modèle mise sur une intégration complète du système Bosch, une demande forte chez les utilisateurs de la marque. On retrouve ici le moteur central Bosch Performance Line, capable de délivrer jusqu’à 600 W en montée avec 75 Nm de couple. Sur la route, cela se traduit par une assistance progressive, naturelle et surtout très agréable à utiliser au quotidien. Pas d’effet brutal, juste la sensation d’un pédalage plus fluide, plus puissant, plus intelligent.

L’autonomie suit la promesse avec jusqu’à 120 km grâce à la batterie Bosch PowerTube de 540 Wh. De quoi oublier la recharge quotidienne et envisager aussi bien les trajets bureau que les longues balades du week-end. Mais ce qui fait aussi la différence chez TENWAYS, c’est le design. Ici, pas de vélo électrique massif ou trop technique. Le cadre reste propre, élégant, avec un câblage invisible et une vraie silhouette premium. C’est un vélo qu’on a envie de regarder autant que de rouler.

La transmission Enviolo à variation continue associée à la courroie carbone Gates CDX apporte ce petit luxe qu’on apprécie vite : pas de graisse, très peu d’entretien, moins de bruit et une sensation de conduite beaucoup plus douce. Une fois essayé, difficile de revenir en arrière. Ajoutez à cela les freins hydrauliques Shimano, la fourche suspendue, la selle Selle Royal et un porte-bagages solide pour le quotidien, et l’ensemble devient particulièrement cohérent.

À 3299 €, l’AGO Performance ne cherche pas à être le moins cher. Il cherche à être le bon choix pour ceux qui veulent investir dans un vrai vélo durable, fiable et agréable à vivre.