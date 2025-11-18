Ellipse dévoile le E2, successeur du E1 : plus confort, plus configurable, plus polyvalent

Ellipse lance le E2, le nouveau VAE qui succède au E1 et en repousse les lignes pour plus de polyvalence : maniable, confortable, sécurisant, capable de passer des trajets urbains

aux escapades sur chemins grâce à ses roues 27,5″ et pneus 50 mm à crampons. Le E2 est disponible pour 2490 euros chez les revendeurs Ellipse.



« Notre promesse, c’est la proximité. Nos distributeurs partenaires vous font tester et vous accompagnent dans le choix de votre configuration, au plus proche de chez vous », explique Robin Gabuthy, Président d’Ellipse « Avec le E2, on a gardé notre ADN sécurité/intégration. On est passé sur des pneus larges plus conforts et sécurisants et on propose un vrai choix de guidon pour ajuster la position. En clair, un vélo plus joueur en semaine comme le week-end, sans compromis sur la fiabilité et le poids », précise Paul Lepoutre, co-fondateur d’Ellipse.

Le E2 embarque toutes les clés pour lutter efficacement contre le vol. Visserie antivol sur les roues et certains périphériques comme la selle ou encore antivol fer à cheval AXA (28€) permettant de bloquer la rotation de la roue arrière. Ce dernier fait également office de point d’ancrage pour rapidement attacher le vélo à une chaîne. L’allumage de l’assistance étant protégée par un code, une alarme se déclenche en cas de mouvements suspects.

Un vélo unique, ou presque, grâce à l’important choix de couleurs permis par l’entreprise, dont la peinture des cadres est réalisée à Troyes, à moins de 15 minutes du site d’assemblage. Ellipse propose une peinture epoxy texturée, particulièrement résistante aux rayures, avec un total de 15 couleurs dont 3 de série.

