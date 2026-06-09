Télétravail : le casque Jabra Evolve3 85, allié indispensable des travailleurs hybrides

Maison de vacances, location en bord de mer, train, terrasse ombragée ou espace de coworking improvisé : l’été invite à changer de décor, y compris pour celles et ceux qui continuent à travailler à distance.

Mais lorsqu’il s’agit d’enchaîner les réunions, de rester concentré ou de passer d’un appel professionnel à un usage personnel, le choix du casque devient essentiel. Avec l’Evolve3 85 (569 €), Jabra, leader mondial des solutions audio et vidéo professionnelles, propose un casque pensé pour accompagner les travailleurs hybrides dans tous leurs environnements : au bureau, à la maison, en déplacement ou depuis un lieu de vacances. Professionnel, compact, pliable et au design épuré, il offre une qualité audio adaptée au travail, tout en s’intégrant naturellement aux usages du quotidien.



Télétravailler l’été signifie souvent composer avec des bruits de fond imprévus : des enfants qui jouent, le bruit d’un klaxon, une terrasse animée ou les plongeons des amis dans la piscine. Or, la qualité audio reste un critère clé : 99 % des travailleurs du savoir estiment qu’un son médiocre nuit aux réunions en ligne. Le Jabra Evolve3 85 intègre Jabra ClearVoice, une technologie qui utilise l’intelligence artificielle et des algorithmes avancés pour isoler la voix de l’utilisateur et réduire les bruits environnants, sans perche visible. Il dispose également d’un mode de réduction de bruit active adaptatif, qui réagit en temps réel à l’environnement et à la façon dont le casque est ajusté.



En déplacement, chaque accessoire compte. Avec son design moderne, minimaliste et sans perche micro, le Jabra Evolve3 85 combine les codes d’un casque grand public avec les performances attendues d’un casque professionnel. Facile à transporter grâce à son format pliable et son étui de protection compact, le Jabra Evolve3 85 s’adapte aux journées hybrides sans multiplier les équipements. Sa connexion multipoint permet ainsi de basculer simplement d’une visioconférence sur ordinateur à un appel personnel sur smartphone. Avec jusqu’à 25 heures en communication ou 120 heures en écoute musicale, et une recharge rapide offrant jusqu’à 10 heures d’autonomie en 10 minutes, il suit le rythme des travailleurs mobiles, du bureau à la maison de vacances.

