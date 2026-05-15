Le dernier Model Y de Tesla vient de franchir une étape majeure en matière de sécurité

Le SUV électrique mis à jour est la première voiture à répondre à de nouveaux critères de sécurité plus stricts.

Il n’y a pas que les meilleurs smartphones qui reçoivent des mises à jour. Le nouveau Tesla Model Y est devenu le premier véhicule à satisfaire à une nouvelle série de critères de référence du gouvernement américain pour les systèmes avancés d’aide à la conduite — ou ADAS, pour faire court.

Si cet acronyme ne vous dit absolument rien, n’ayez crainte. Il couvre essentiellement les technologies d’assistance déjà présentes dans les voitures modernes : freinage d’urgence automatique, maintien de voie (qui vous ramène doucement entre les lignes), avertisseurs d’angle mort, régulateur de vitesse adaptatif et fonctions de conduite semi-automatisée sur autoroute. En résumé, tout ce qui est conçu pour aider à prévenir un accident lorsque votre attention se relâche un instant.

L’annonce provient de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), qui a récemment élargi son programme d’évaluation des nouveaux véhicules pour inclure une nouvelle série d’évaluations de type “réussite ou échec” axées sur la technologie d’évitement des collisions, et non plus seulement sur la survie en cas de choc.



Selon l’agence, les véhicules Model Y de 2026 construits à partir du 12 novembre 2025 ont passé avec succès quatre nouveaux tests de sécurité : le freinage d’urgence automatique pour piétons, l’assistance au maintien de voie, l’avertissement d’angle mort et l’intervention en cas de présence dans l’angle mort. Il a également réussi les évaluations ADAS existantes de l’agence couvrant l’avertissement de collision frontale, le freinage imminent en cas de collision, le support de freinage dynamique et l’avertissement de franchissement de ligne.

« L’annonce d’aujourd’hui marque une étape significative dans nos efforts pour fournir aux consommateurs les notations de sécurité les plus complètes jamais réalisées », a déclaré l’administrateur de la NHTSA, Jonathan Morrison, dans le communiqué de l’agence.

Tout cela est important car ces tests ne sont pas notés comme les crash-tests traditionnels avec des étoiles ou des pourcentages. Sous ce nouveau système, les voitures atteignent le seuil de performance minimal ou ne l’atteignent pas. Et pour l’instant, Tesla est le premier constructeur automobile à valider publiquement ces nouvelles évaluations.

Cela signifie-t-il que les voitures entièrement autonomes sont à nos portes ? Pas tout-à-fait. Mais cela montre que les régulateurs se concentrent de plus en plus sur la partie logicielle des véhicules modernes, et pas seulement sur les airbags et les zones de déformation. Les constructeurs sont désormais testés sur la capacité de leurs voitures à éviter les accidents en premier lieu — en particulier dans les situations quotidiennes impliquant des conducteurs distraits, des piétons ou des changements de voie sur autoroute.

Il convient également de noter que cela ne signifie pas que Tesla échappe soudainement aux critiques concernant ses ambitions en matière de conduite autonome. Loin de là. Le système “Full Self-Driving” (FSD) de l’entreprise — qui reste une fonction d’assistance de niveau 2 et non un système de conduite totalement autonome — fait toujours l’objet d’une enquête fédérale active aux États-Unis. Les régulateurs examinent comment le système “Tesla Vision” gère les conditions de visibilité difficiles comme le brouillard, l’éblouissement, la pluie, la poussière et la neige. Cette enquête couvrirait environ 3,2 millions de véhicules, incluant les anciens modèles Model 3, Model S, Model X, Model Y et le Cybertruck équipés du logiciel FSD.

Ainsi, bien que ce nouveau jalon de sécurité soit indéniablement une victoire pour Tesla, il ne transforme pas soudainement le FSD en une technologie de robotaxi “sans les mains”. La NHTSA le classe toujours comme une fonction d’assistance, ce qui signifie que les conducteurs doivent rester vigilants et garder le contrôle du véhicule à tout moment.

Néanmoins, alors que les constructeurs se livrent une bataille de plus en plus féroce sur les fonctionnalités logicielles autant que sur la puissance moteur, c’est exactement le genre de label réglementaire que Tesla souhaitera voir associé à ses nouveaux équipements. Surtout au moment où ses rivaux continuent de déployer leurs propres systèmes d’assistance de niveau 2 sur des modèles plus grand public.