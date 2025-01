CES 2025 : Le concept de chaise gamin de Razer peut contrôler sa température

Razer n’a jamais eu peur d’essayer quelque chose d’un peu farfelu avec ses concepts en salons professionnels. Mais le spécialiste du matériel de jeu a proposé quelque chose de vraiment unique pour le CES de cette année. Project Arielle est la première chaise de jeu au monde avec chauffage et refroidissement intégrés, pour que vous jouiez toujours à la température la plus confortable.

Le système de ventilateur intégré utilise une conception sans pales pour contrôler le bruit et faciliter le nettoyage. Il dispose de trois vitesses de refroidissement, ce qui peut réduire la température perçue par la personne assise entre deux et cinq degrés Celsius. Ou si vous avez froid, vous pouvez activer l’élément chauffant pour réchauffer les choses jusqu’à une température perçue de 30 degrés Celsius.

Un panneau de commande tactile sur le côté du siège facilite les réglages à la volée. Lorsque vous passez du chaud au froid, les bords de la chaise s’allument en bleu ou en orange – parce que vous savez simplement que Razer ne pourrait pas lancer un produit conceptuel sans au moins un peu de Chroma RGB à bord. Il est basé sur la chaise Fujin Pro existante de Razer. , qui a un design plus inspiré du bureau que les seaux de course préférés des joueurs et des streamers. L’assise et le dossier sont fabriqués en maille plutôt qu’en tissu ou en cuir, pour une respirabilité et un confort maximum. Cela aidera également l’air à circuler sur vos fesses et votre dos. Il possède toutes les possibilités de réglage du Fujin Pro, avec le nouveau matériel situé à l’arrière.

Sans batterie intégrée encombrante, le concept doit être branché sur le secteur pour pouvoir chauffer ou souffler du froid – mais il dispose du même système de connexion à dégagement rapide que le coussin de jeu haptique Freyja pour éviter que le câble ne devienne un risque de trébuchement.

Le projet Arielle n’est qu’un concept pour l’instant, donc on ne sait pas si, et encore moins quand, une version commerciale arrivera. Mais les concepts de Razer ont tendance à devenir réalité, donc je parie que ce ne sera pas la dernière fois que vous en entendrez parler.

Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, vous voudrez jeter un œil au nouveau Iskur V2 X également annoncé au CES de cette année. Version plus courante du fauteuil de jeu à adaptation lombaire de Razer, le V2 X est doté d’une courbe lombaire fixe. Les accoudoirs ont un réglage 2D au lieu des 4D du V2, et le tout est enveloppé de tissu au lieu de cuir. Il a été lancé dans le monde entier aujourd’hui et vous coûtera 300 $.