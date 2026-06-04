Rolls-Royce met à jour la Spectre : plus d’autonomie, plus de puissance et un artisanat intérieur hors du commun

Rolls-Royce vient de rendre sa voiture la plus puissante encore plus performante.



Rolls-Royce a dévoilé la Spectre Series II. Cette version mise à jour du véhicule électrique bénéficie d’améliorations techniques significatives ainsi que d’une multitude de nouvelles options intérieures qui poussent l’artisanat sur mesure (Bespoke) vers de nouveaux extrêmes.

Les chiffres clés sont particulièrement impressionnants. L’autonomie augmente de 18 %, atteignant désormais 627 kilomètres (390 miles) selon le cycle WLTP, tandis que les temps de charge diminuent de 14 %. La puissance grimpe à 442 kW (600 ch) avec un couple de 1015 Nm. Et si cela ne suffit pas, la version Black Badge pousse les curseurs jusqu’à 500 kW grâce au mode Infinity, et affiche un couple pharaonique de 1100 Nm en mode Spirited – ce qui en fait la Rolls-Royce la plus puissante jamais construite.

Le design extérieur reste inchangé, ce qui est une excellente décision (j’avais adoré les lignes de la Spectre lors de mon premier essai en 2023). Sa silhouette massive de coupé fastback reste saisissante et fait toujours tourner les têtes. Une nouvelle couleur, le bleu éthéré (Ethereal Blue), rejoint le catalogue aux côtés de nouvelles jantes en alliage forgé de 23 pouces au dessin multi-branches facetté.

Un habitacle métamorphosé

L’habitacle reçoit lui aussi une mise à jour majeure. Le nouveau matériau phare est le Duality Twill – un tissu en rayonne fabriqué à partir de bambou, inspiré par les bambouseraies situées près de l’ancienne résidence d’hiver de Sir Henry Royce sur la Côte d’Azur. Un intérieur habillé de ce textile peut intégrer jusqu’à 2,6 millions de points de broderie et nécessite plus de 16 kilomètres (10 miles) de fil, pour environ 25 heures de travail. Il est proposé en teintes Lilas, Chocolat, Noir, ainsi qu’un tout nouveau coloris Sauge (Sage). On découvre également le cuir à « perforations placées » (Placed Perforation), où des motifs pré-programmés sont minutieusement poinçonnés dans le cuir pour révéler des œuvres d’art dissimulées en arrière-plan. Le premier motif proposé s’inspire des silhouettes de nuages sous la lumière de la lune et utilise 78 138 perforations individuelles de trois tailles différentes. Autre nouveauté : le placage en noyer bringé (Brindled Walnut). Il offre une finition façon « pelage de tigre » en combinant du bois de noyer (provenant d’arbres non fruitiers) avec des fibres d’eucalyptus issues de la fabrication de papier. Le tout est scellé par une laque contenant des éclats de verre, ce qui donne à la surface une illusion de profondeur et un scintillement unique.

La déclinaison Black Badge

La version Black Badge profite d’un traitement extérieur Iced Black (noir givré) et d’une finition mate appliquée sur presque tous les éléments chromés. Les lamelles de la célèbre calandre Panthéon restent polies, ce qui évite à l’ensemble d’avoir un look trop sinistre (juste ce qu’il faut de menaçant). On trouve enfin une nouvelle horloge inspirée de l’aviation, installée dans une vitrine aux côtés d’une figurine Spirit of Ecstasy en acier inoxydable rétroéclairée par le bas. La Spectre était déjà le deuxième modèle le plus vendu de Rolls-Royce en 2025, et il y a fort à parier que ces améliorations vont rencontrer un franc succès. Si vous vous intéressez à un point précis de ces nouveautés (comme les détails techniques de la batterie ou les spécificités des matériaux artisanaux), faites-le-moi savoir !