SteelSeries Arctis Nova Elite, un son audiophile pour les gamers

Avant ce lancement, un son sans fil Hi-Res dans un casque gaming n’était tout simplement pas possible – la technologie n’existait pas, et la capacité de connecter, mixer et jouer jusqu’à quatre sources (PC, console, Bluetooth, entrée ligne) simultanément n’était qu’une idée sur papier.

Ce casque SteelSeries Arctis Nova Elite (649,99 €) inaugure la certification Hi-Res Wireless pour le jeu, avec une transmission 96 kHz/24 bits en 2,4 GHz et Bluetooth, alimentée par le nouveau GameHub et le codec LC3+ de nouvelle génération. Des haut-parleurs de 40 mm en fibre de carbone offrent une précision inédite sur une plage de 10 Hz à 40 kHz, avec un anneau en laiton pour une rigidité et une réponse « piston » exceptionnelles.

Grâce à la technologie exclusive OmniPlay, les joueurs peuvent connecter simultanément un PC, une PlayStation et une Xbox, et mixer l’audio de quatre sources (PC, console, Bluetooth, auxiliaire) sans perte de clarté. Trois ports USB-C permettent de relier tous les systèmes. Il est ainsi possible de discuter sur Discord, d’être dans un lobby de jeu et de regarder TikTok en même temps.



Son design danois élégant, co-conçu avec le designer Jacob Wagner, marie minimalisme scandinave, matériaux haut de gamme (châssis tout métal, molette en métal, coussinets à mémoire de forme) et confort ergonomique pour une immersion luxueuse.

