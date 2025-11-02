Le OnePlus 15 arrive le 13 novembre, et c’est du lourd

OnePlus annonce le lancement mondial de son nouveau flagship, le OnePlus 15, prévu le 13 novembre 2025.

Véritable saut de deux générations, le OnePlus 15 allie puissance exceptionnelle, intelligence artificielle personnalisée, qualité photo professionnelle et design raffiné et durable. Le OnePlus 15 est équipé du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 et de 16 Go de RAM LPDDR5X Ultra+, et fonctionne sous OxygenOS 16, offrant des interactions plus naturelles et une intégration avancée avec Google Gemini. Le DetailMax Engine dit révolutionner la photographie mobile avec des modes Ultra-Clear, Clear Burst et Clear Night pour des clichés nets et lumineux, même en basse lumière.

Côté design, le OnePlus 15 est proposé en trois finitions élégantes et durables : Infinite Black, Sand Storm et Ultra Violet. Les créateurs de contenu pourront également bénéficier d’une édition limitée avec le stabilisateur DJI Osmo Mobile 7, offrant des vidéos de qualité cinématographique.

Pour découvrir le OnePlus 15 en avant-première, OnePlus organise une série de pop-ups éphémères dans plusieurs villes européennes. Ces événements offriront aux participants des offres exclusives, des expériences immersives et la possibilité de découvrir le OnePlus 15 en avant-première. Le pop-up de Paris se tiendra le 21 novembre, à Place des Vosges – 18, rue de Turenne, 75004 Paris.

Le mode Ultra-Clear 26 MP fusionne les données de plusieurs images 12 MP avec une prise unique en haute résolution 50 MP, afin de produire une photo finale de 26 MP d’une clarté remarquable. Ce procédé sublime les textures complexes telles que la fourrure, le feuillage ou les tissus, tout en conservant un format de fichier léger et pratique pour le partag

Pour les scènes d’action, le mode Clear Burst capture jusqu’à 10 images par seconde, contre 6 auparavant sur le OnePlus 13. Grâce à sa technologie anti-flou à double exposition, il enregistre simultanément des expositions courtes et longues pour figer le mouvement sans sacrifier la richesse des détails, garantissant ainsi de ne jamais manquer l’instant parfait.

Enfin, en basse lumière, le Clear Night Engine s’appuie sur la technologie Dual Analog Gain pour harmoniser les expositions et supprimer les écarts de luminosité, ce qui permet d’obtenir des photos de nuit plus lumineuses, plus précises et plus naturelles, qu’il s’agisse de portraits ou de scènes urbaines.



Une fusion entre art et durabilité

Le OnePlus 15 incarne la vision de la marque d’allier design raffiné et innovation matérielle au service d’une expérience durable. Trois finitions exclusives viennent sublimer ce nouveau modèle, chacune exprimant une personnalité unique.

Infinite Black arbore un élégant dos en verre dépoli haut de gamme, au fini mat profond et soyeux. Résistant aux traces de doigts, il offre une esthétique sobre et intemporelle.

Sand Storm associe un panneau arrière en composite de fibre de verre ultraléger à un cadre métallique oxydé par micro-arc (MAO). Ce traitement céramique avancé, 1,3 fois plus résistant que le titane, garantit une robustesse exceptionnelle sans compromettre la finesse du design.

Enfin, Ultra Violet se distingue par son revêtement optique à double couche, dont les reflets évoluent du violet au saphir selon la lumière, une touche audacieuse et contemporaine.

Les détails techniques, les prix et la date de disponibilité seront dévoilés lors du lancement mondial du 13 novembre.

Le OnePlus 15, avec son appareil photo haut de gamme et ses capacités avancées de création de contenu, se positionne comme un véritable allié pour les créateurs. Pour aller encore plus loin, OnePlus s’associe à DJI et propose, en quantité limitée, le stabilisateur Osmo Mobile 7, un accessoire idéal pour réaliser des vidéos de qualité cinématographique.

Entre le 29 octobre et le 13 novembre, les utilisateurs qui réservent leur OnePlus 15 avec un acompte de 99 € sur OnePlus.com profiteront d’une réduction supplémentaire de 50 €, cumulable avec d’autres offres, notamment l’ajout d’un stabilisateur DJI Osmo Mobile 7, dans la limite des stocks disponibles. De plus, les 100 premiers acheteurs lors du lancement officiel le 13 novembre recevront le stabilisateur ainsi qu’un cadeau exclusif.

Cette collaboration repose sur une vision commune. DJI et OnePlus partagent la même exigence de performance et d’innovation. Le DJI Osmo Mobile 7 intègre la stabilisation de septième génération, la technologie ActiveTrack 7.0 et de nombreuses fonctions intelligentes pour un suivi fluide et précis. Léger, portable et simple à utiliser, il complète parfaitement le OnePlus 15, qu’il soit utilisé comme appareil photo de pointe ou comme véritable outil de création.