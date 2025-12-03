L’inReach Mini 3 Plus de Garmin est un véritable filet de sécurité par satellite pour les aventuriers en pleine nature

Ce communicateur de poche permet d’envoyer des SMS bidirectionnels et de partager sa position.

Une fois hors de portée du réseau cellulaire, se perdre ou se blesser loin des sentiers battus est loin d’être anodin. Si les smartphones récents intègrent désormais la fonction SOS par satellite, la communication bidirectionnelle reste la meilleure solution pour regagner la civilisation sain et sauf. C’est pourquoi les nouveaux InReach Mini 3 et InReach Mini 3 Plus de Garmin sont des éléments indispensables à l’équipement de tout aventurier.

Ces robustes communicateurs portables offrent une couverture satellite mondiale, vous permettant de rester en contact avec votre camp de base – ou vos compagnons d’exploration – même lorsque votre smartphone est indisponible. Les deux modèles intègrent pour la première fois des écrans tactiles couleur plus grands, tout en conservant leur résistance aux températures extrêmes, aux immersions accidentelles et aux chutes.

Le Mini 3 Plus est doté d’un haut-parleur et d’un microphone intégrés, permettant d’envoyer des messages vocaux de 30 secondes sans couverture réseau. Les réponses sont ensuite transcrites automatiquement à l’écran. Il peut également envoyer et recevoir des photos, une première pour InReach. Outre la messagerie bidirectionnelle et le partage de position LifeTrack de Garmin, les InReach Mini 3 peuvent envoyer des messages SOS interactifs à la ligne d’assistance internationale Response, disponible 24h/24 et 7j/7 (avec un abonnement satellite actif).

Vous pouvez envoyer des messages directement sur l’appareil ou le connecter à votre smartphone s’il est encore chargé. L’autonomie de l’InReach se compte en semaines, et non en jours, entre deux recharges.

Les deux modèles conservent toutes les fonctionnalités pratiques de l’InReach Mini 2, notamment le retour automatique à votre point de départ si vous vous perdez, une boussole numérique et des prévisions météo InReach détaillées. Les cartes satellites promettent également une grande précision topographique, facilitant la planification d’itinéraires et les descentes en toute sécurité lorsque les conditions météorologiques se dégradent. L’InReach Mini 3 et l’InReach Mini 3 Plus sont disponibles au prix de 500 €