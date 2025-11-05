Brompton revisite sa gamme de vélos électriques pliants

Brompton, créateur du vélo pliant original, annonce le lancement de sa toute nouvelle gamme Brompton Électrique, redéfinissant la mobilité urbaine.

Conçus à la main à Londres et équipés du nouveau système exclusif e-Motiq, ces modèles allient assistance électrique intelligente, portabilité inégalée et savoir-faire intemporel. Déjà présent sur les modèles G Line Electrique lancé l’an dernier, le système e-Motiq sera désormais intégré aux modèles C Line et P Line. Le succès du G Line a largement dépassé les attentes de Brompton, avec des retours extrêmement positifs des utilisateurs et de l’industrie. Fort de cette réussite, Brompton déploie désormais cette technologie sur l’ensemble de ses gammes. Parmi les grandes nouveautés, on retrouve le T Line électrique, le vélo pliant électrique le plus léger jamais produit par Brompton : seulement 11,2 kg sans batterie et 14,1 kg avec batterie. Chez Brompton, c’est la première fois que les modèles en titane bénéficient de l’assistance électrique. Un nouveau chapitre dans le grand livre d la mobilité urbaine.



Le nouveau tableau de commande e-Motiq intégré au guidon affiche en temps réel les données de trajet, les niveaux d’assistance et l’éclairage. Relié à l’application Brompton Électrique, il permet d’obtenir des prédictions intelligentes d’autonomie et des mises à jour à distance. Après 100 km, le système commence à apprendre le style de conduite du cycliste et personnalise progressivement ses calculs tous les 6 km, pour une estimation d’autonomie toujours réaliste.



La nouvelle gamme Brompton Électrique, y compris le T Line Électrique, est disponible en précommande sur brompton.com et dans les boutiques Brompton Junction.

• C Line électrique – 4 vitesses – 3699 € – 17,9 kg

• P Line électrique – 4 vitesses – 4499 € – 16,2 kg

• T Line électrique – 1 ou 4 vitesses – à partir de 6799 € et 13,4 kg

• G Line électrique – 8 vitesses – 4249 € – 19,5 kg