Museum Garments SS26 passe le vestiaire utilitaire en mode premium

Encore confidentielle, Museum Garments fait partie de ces marques qui prennent le temps de construire quelque chose de cohérent.

Avec cette collection printemps-été 2026, elle confirme une vision claire : revisiter les grands classiques du vestiaire masculin pour en faire des pièces plus modernes, plus sensibles… et surtout plus désirables.

L’inspiration vient du workwear, du militaire, de l’utilitaire. Des bases solides, intemporelles, que la marque retravaille avec intelligence. Les coupes sont plus souples, les matières plus légères, les couleurs plus lumineuses. Résultat : un vestiaire qui garde son ADN fonctionnel, mais qui s’adapte parfaitement à une silhouette contemporaine, plus libre.

La pièce qui résume le mieux cette approche, c’est la Labor Jacket revisitée. Une veste de travail iconique transformée ici en version daim beige clair, avec une vraie dimension premium. Le genre de pièce simple en apparence, mais qui fait toute la différence une fois portée.

Derrière cette esthétique, il y a aussi un vrai travail sur la fabrication. Les matières sont soigneusement sélectionnées, les productions réparties entre plusieurs pays reconnus pour leur savoir-faire, et chaque détail compte. On sent une volonté de faire durer les pièces, loin des cycles rapides de la mode. Dans un lien constant avec l’art, les étiquettes sont pensées comme des créations à part entière, les broderies évoquent des cadres, et chaque vêtement raconte une histoire.