L’iPhone 11 sera compatible avec iOS 27, mais c’est une mauvaise nouvelle pour les propriétaires d’Apple Watch et de Mac

Apple abandonne le support de quatre générations de modèles d’Apple Watch, ainsi que celui de l’Ultra originale.



Apple a confirmé que tous les iPhone compatibles avec iOS 26 le seront également avec la mise à jour iOS 27 de cette année. En revanche, plusieurs modèles notables d’Apple Watch ne seront pas éligibles au futur système watchOS 27, pas moins de quatre générations tirant définitivement leur révérence.

Pour ce qui est de l’iPhone, Apple a confirmé que la gamme des iPhone 11 (sortis en 2019) et l’iPhone SE 2 (sorti en 2020) seront pris en charge lorsque le déploiement des mises à jour débutera plus tard cette année. Cela vient contredire des rumeurs de la fin de semaine dernière qui affirmaient qu’Apple allait abandonner ces modèles. Heureusement, il n’en est rien.

Malheureusement, la liste des bonnes nouvelles s’arrête là pour les possesseurs d’anciens appareils Apple. L’Apple Watch SE 2, les Apple Watch Series 6, 7, 8 et 9, et même l’Apple Watch Ultra de première génération ne pourront pas installer watchOS 27.

L’Apple Watch Ultra est ainsi mise de côté après seulement quatre ans de support. De son côté, l’Apple Watch 9 n’aura bénéficié que de trois ans de mises à jour majeures du système d’exploitation. Pour une montre, c’est peu !

Cela signifie que ces modèles n’auront pas droit à la nouvelle application Siri dopée à l’IA, qui constitue pourtant le pilier des mises à jour logicielles d’Apple pour ce cycle. Seuls cinq modèles d’Apple Watch seront compatibles avec watchOS 27. Il s’agit des modèles suivants :

• Apple Watch SE 3

• Apple Watch Series 10

• Apple Watch Series 11

• Apple Watch Ultra 2

• Apple Watch Ultra 3

Par ailleurs, Apple a confirmé que les tout derniers Mac à processeur Intel encore pris en charge n’auront pas accès à macOS 27. Seuls les Mac équipés d’une puce Apple Silicon (M1, M2, M3, etc.) pourront faire tourner le nouveau système d’exploitation.