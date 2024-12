LEGO Fortnite Brick Life va gâcher vos vacances de Noël…

LEGO Fortnite s’agrandit avec le lancement du nouveau jeu LEGO Fortnite Brick Life et une mise à jour majeure du contenu de LEGO Fortnite Odyssey, le nouveau nom du jeu de survie et d’artisanat LEGO Fortnite.

Un nouveau jeu de rôle social sera lancé dans Fortnite le 12 décembre : LEGO Fortnite Brick Life. LEGO Fortnite, le jeu de survie original lancé en décembre 2023, verra également son nom changer pour devenir LEGO Fortnite Odyssey, parallèlement à une mise à jour majeure du jeu le 10 décembre, « LEGO Fortnite » devenant ainsi le nouveau centre de toutes les aventures LEGO dans l’écosystème Fortnite.

Le 12 décembre, LEGO Fortnite Brick Life sera disponible. Il s’agit d’un tout nouveau jeu de rôle social dans lequel jusqu’à 32 joueurs pourront s’amuser au cœur d’une ville animée au sein de Fortnite. Les joueuses et joueurs pourront explorer des zones animées de la ville, personnaliser la maison de leurs rêves, accepter des missions et interagir avec leurs ami·es et d’autres personnes via le chat textuel. LEGO Fortnite Brick Life est une expérience en constante évolution et recevra de nouvelles mises à jour de contenu au fil du temps, notamment de nouveaux jobs, ressources et événements.



Le 10 décembre, la mise à jour Traqueurs de Tempête sera disponible dans LEGO Fortnite Odyssey et présentera un nouveau boss redoutable à affronter, le Roi de la tempête ! La mise à jour apporte des améliorations de gameplay, notamment une refonte du système de progression et l’introduction de tout nouveaux systèmes d’artisanat.

Les joueuses et joueurs pourront se rendre dans la catégorie LEGO Fortnite dans le menu Découvrir pour trouver LEGO Fortnite Odyssey, LEGO Fortnite Brick Life et toutes les îles LEGO Fortnite, comme celles créées par le groupe LEGO comme LEGO Tycoon : Tilted Towers et LEGO Chasers vs Hunters, ainsi que celles construites par les créateur