Le Sonoro Avaton récompensé par un Diapason d’or

Le nouveau système audio tout-en-un, Avaton, conçu et développé en Allemagne vient de recevoir un Diapason d’or.

Avec ce prestigieux prix, Avaton, conçu et développé en Allemagne, reçoit l’une des distinctions les plus emblématiques de la haute-fidélité en France. Décerné chaque année par Diapason, média de référence en matière de musique classique et de haute-fidélité, le DIAPASON D’OR récompense les appareils les plus performants, novateurs et exigeants du marché. Obtenir cette distinction constitue une véritable reconnaissance d’excellence, attribuée par un jury d’experts rigoureux qui évaluent la qualité sonore, la précision de restitution, la dynamique, l’équilibre tonal et l’innovation technologique. Recevoir cette récompense place ainsi Avaton, parmi les produits audio les plus remarquables de sa catégorie.

Avaton, s’adresse à ceux qui recherchent une solution audio premium tout-en-un intégrant une large offre de services de streaming, une connectivité numérique avancée et un design intemporel, sans le moindre compromis sur les performances.



Alliant technologie de pointe et savoir-faire artisanal, Avaton reprend les codes esthétiques emblématiques de la marque et du réputé MEISTERSTÜCK. Sa façade en aluminium est découpée au laser et sublimée dans un coffret en bois soigneusement poli à la main et recouvert d’une laque haut de gamme. À l’intérieur, un caisson de basses puissant et quatre haut-parleurs haute performance, associés à la technologie Dynamic Bass, offrent une scène sonore riche, immersive et parfaitement équilibrée.

L’obtention du DIAPASON D’OR vient ainsi confirmer la qualité acoustique exceptionnelle d’AVATON, mais aussi l’engagement de sonoro en faveur d’un design raffiné et d’une fabrication irréprochable, au service d’une expérience d’écoute haut de gamme.

Avaton est disponible chez les revendeurs spécialisés et sur sonoro.com, au prix public conseillé de 1199 €, en trois finitions : blanc mat avec façade argentée, noir mat avec façade noire et Graphite mat avec façade argentée.