WhiteWall maximise la qualité d’impression de toutes vos images

La meilleure qualité d’impression pour toutes les photos. Whitewall propose trois solutions innovantes pour obtenir des résultats d’impression parfaits.

Qu’il s’agisse d’un cliché pris avec un smartphone ou d’une photo professionnelle, WhiteWall veille à ce que chaque image et chaque moment particulier soient restitués dans la meilleure qualité possible. WhiteWall SuperResolution, WhiteWall ultraHD et l’optimisation automatique des images améliorent la résolution, la netteté et les couleurs, sans effort ni frais supplémentaire.

De nombreuses photos prises avec un smartphone ou fortement recadrées, mais aussi des

photos numériques plus anciennes, ont une résolution trop faible pour des grands formats de qualité. La nouvelle technologie SuperResolution de WhiteWall utilise l’intelligence

artificielle pour augmenter l’échelle des images et ajouter les détails manquants, sans perte

de qualité visible. Vous obtenez ainsi des tirages Fine Art impressionnants, même si le fichier original n’est pas parfait.

Grâce à WhiteWall SuperResolution, presque toutes les images destinées à des grands

formats professionnels sont imprimables, quel que soit le dispositif de prise de vue d’origine. Un indicateur de qualité dans le configurateur indique la taille d’impression maximale recommandée.

Pour que les images ne soient pas seulement grandes, mais aussi très nettes, WhiteWall

propose désormais l’accentuation ultraHD pour presque tous ses produits, sans frais

supplémentaires. Cette technologie adapte précisément la netteté de l’image au support

d’impression et au format, pour des impressions détaillées, claires et réalistes. À l’exception des Beau-Livres et des calendriers photo, cette technologie est désormais disponible pour tous les produits – en standard et sans frais supplémentaires. Même les images précédemment mises à l’échelle avec la technologie SuperResolution de WhiteWall bénéficient de l’accentuation ultraHD, pour un rendu encore plus brillant et précis.

Couleurs trop pâles ou contrastes trop faibles ? L’optimisation automatique des images de

WhiteWall corrige la luminosité, la saturation des couleurs et la balance des blancs

individuellement pour chaque photo. Les erreurs d’exposition et les dominantes de couleur

sont également corrigées. Le résultat : des couleurs vives, des contrastes harmonieux et un effet d’image impressionnant – sans aucune retouche manuelle. Un aperçu pratique en direct montre à quoi ressemblera l’image une fois optimisée et avec le meilleur résultat possible

Les trois nouvelles options d’optimisation sont déjà prédéfinies dans le configurateur en ligne WhiteWall, combinées par défaut, mais peuvent être personnalisées ou désactivées, tout comme l’enregistrement des paramètres préférés dans le compte client. WhiteWall garantit ainsi la meilleure qualité d’impression possible de niveau Fine Art pour chaque photo, qu’elle soit petite ou grande, non retouchée ou optimisée par un professionnel.