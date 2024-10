Skullcandy dévoile son nouveau casque Icon ANC

Skullcandy annonce le retour de sa gamme emblématique de casques avec le lancement du tout nouveau Icon ANC (99,99 €). Près de 20 ans après que les casques Icon d’origine aient fait sensation dans la communauté des sports de glisse, la nouvelle version améliorée du Icon ANC est là pour offrir une expérience d’écoute exceptionnelle grace à la réduction active du bruit, la résistance à la transpiration et à l’eau, ainsi qu’à une autonomie impressionnante de 60 heures.

L’Icon ANC modernisé offre également un confort inégalé et une écoute sans distractions, que ce soit en montagne ou en dehors. Avec une certification IPX4 pour la résistance à la transpiration et à l’eau, ces écouteurs sont conçus pour résister à tous les environnements. L’arceau en métal et les coussinets moelleux garantissent un confort optimal, tandis que la housse de protection incluse facilite leur transport. Le mode ajustable Stay-Aware permet aux utilisateurs de rester conscients de leur environnement lorsqu’ils en ont besoin.