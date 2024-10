La série de chargeurs nomades OneWorld s’élargit

Bonne nouvelle pour les nomades connectés ! Le OneWorld135 offre désormais une puissance de charge de 135 W, équipé de 2 ports de charge USB-C PD de 100 W et de 1 port de charge USB-C PD de 20 W, capable de charger rapidement 2 MacBook Pro et iPhone/iPad en même temps. Avec une charge USB-A intelligente de 15 W pour tous les appareils existants. Une prise secteur universelle de 10 A, avec l’adaptateur universel OneWorld, ce qui en fait le OneAdaptr ultime pour les voyageurs gourmands en énergie.





Le OneWorld30, le plus compact de la famille à ce jour, offre une puissance de charge de 30 W. Livré avec 1 port de chargement USB-C PD de 20 W et 2 ports de chargement intelligents USB-C et 2 ports de chargement intelligents USB-A. Prise secteur universelle 10A. Parfait pour les voyageurs qui voyagent sans leur Macbook.