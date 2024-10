Spécial Salon de l’Auto : on a testé la Renault 5 E-tech

Renault a fait un excellent travail en réinventant sa citadine compacte classique, et c’est une réussite à tous les niveaux.

Nous sommes de grands fans des petits véhicules électriques ; la Mini Cooper SE, la petite Fiat 500e câline et la joyeuse Abarth 500e en sont trois des meilleurs exemples. Mais il existe désormais la Renault 5 E-tech, qui reprend les meilleurs éléments de l’original des années 1970 et les réinvente pour l’ère électrique moderne. Le design est clairement le point fort, éblouissant sous tous les angles – et l’intérieur est tout aussi beau. La voiture est également suffisamment compacte, avec des dimensions pratiques qui la rendent adaptée à la ville, tout en offrant de la place à l’intérieur pour quatre personnes. Le confort est élevé et les performances sont parfaitement adaptées à son gabarit.

Renault maintient une gamme de modèles suffisamment simple, avec trois niveaux de finition ; l’Evolution de base, l’Iconic de milieu de gamme et l’Iconic 5 haut de gamme vu ici. Elle repose sur une plate-forme dédiée AmpR EV, qui servira également de base à la Renault 4 du constructeur automobile français qui renaîtra de la même manière (et qui arrivera bientôt).

Les clients peuvent choisir entre deux batteries, dont une de 40 kWh offrant jusqu’à 300 km d’autonomie, ou une variante de 52 kWh offrant jusqu’à 410 km. Quiconque souhaite un peu plus de puissance voudra probablement se diriger vers le groupe motopropulseur de 110 kW (150 ch) par rapport au modèle inférieur de 90 kW, mais qui délivre toujours 120 chevaux. Si cela ne suffit toujours pas, il y aura bientôt une variante Alpine A290 qui offrira sans aucun doute la marchandise en termes de performances.

Le style

C’est l’une des voitures les plus funky pour circuler dans les rues depuis des lustres, et c’est un véritable succès sous tous les angles. Il fonctionne mieux dans les couleurs les plus vives, comme le Green Pop vibrant et le Yellow Pop métallique vu ici. Ajoutez les grosses jantes en alliage de 18 pouces et, pour mon argent, la Renault 5 a la position parfaite. S’agissant d’une voiture conçue pour les rues de la ville, elle est également d’une taille gérable, avec 3,92 m de long.

Il y a une multitude de petites touches de design à repérer, comme les ouvertures de phares soigneusement sculptées, les lignes subtiles des passages de roue carrées et les feux arrière finement travaillés. Les détails de peinture bicolores en option contribuent à élever encore plus la Renault 5 et, même s’il se passe beaucoup de choses avec cette voiture, tout fonctionne à merveille. Le design rétro sur le capot fait également office d’indicateur de niveau de batterie et une signature lumineuse fait clignoter les phares lorsque la voiture est éteinte.

Les designers de Renault ont poursuivi ce thème innovant avec l’intérieur, avec de nombreuses touches intéressantes qui contribuent à donner au véhicule électrique compact sa propre identité. L’utilisation de matériaux de sièges et de revêtements pour les panneaux de porte, le tableau de bord et les garnitures de pavillon est intelligente, ce qui rend le cockpit chaleureux, confortable et très accommodant. L’espace à l’intérieur est vraiment bon, même si si quelqu’un a reculé son siège avant, l’espace pour les jambes arrière n’est pas énorme. L’espace de coffre est cependant très pratique, avec des sièges polyvalents qui offrent une flexibilité de transport supplémentaire.

La conduite

Nous avons pu conduire la Renault 5 E-tech sur des routes très variées et elle s’est révélée être une voiture très polyvalente. Le grand attrait évident de cette voiture compacte réside dans la façon dont elle peut circuler dans les rues denses de la ville et, malgré ses roues robustes, son rayon de braquage impressionnant facilite le stationnement. Cela dit, la résolution de l’écran de la caméra de recul ne semblait pas particulièrement nette, mais elle fonctionnait assez bien. Laissant derrière nous les rues exiguës de la ville, nous avons trouvé la Renault 5 très amusante sur les petites routes sinueuses. La qualité de conduite est certainement suffisamment indulgente pour le faire fonctionner sur les autoroutes et à la campagne. Sur les tronçons plus lisses, le véhicule électrique compact s’adapte très bien à la route, avec ces roues de grande taille offrant beaucoup d’adhérence, avec seulement un soupçon occasionnel de nervosité lors du décollage des carrefours sur un terrain accidenté. Cela dépend également de la puissance proposée, qui est décente mais pas vraiment intimidante. La Renault 5 E-tech ne ressemble certainement pas à une poignée, et son poids de 1 449 kg semble encore plus évident en la poussant sur des pentes raides. Je pense qu’il est parfaitement assez rapide pour ce pour quoi il est conçu sans être décevant, et un temps de 0 à 100 km/h de 8 secondes me convient, tout comme la vitesse de pointe d’environ 150 km/h. Nous avons essayé les différents modes de conduite, le Confort étant le principal point d’appel et le Sport étant une autre option attrayante. En réalité, la sensation n’est pas très différente avec le mode plus piquant activé, bien que le tableau de bord tente d’ajouter de l’excitation en passant à une couleur rouge plus vive. Le passage d’un mode à l’autre se fait via un bouton-poussoir sur le volant ultra-confortable, qui, comme la plupart des autres aspects de la conduite de cette voiture, a été créé dans un souci de commodité. Même les commandes de climatisation peuvent être modifiées avec, oui, de vrais boutons.

La technologie

Garder les choses simples est quelque chose que les ingénieurs Renault ont pensé à faire avec la technologie de cette voiture. On aime la façon dont la configuration à double écran – un de 7 pouces devant le volant et un autre de 10,1 pouces à droite de celui-ci, contient tout le nécessaire pour commencer un voyage et le terminer avec le minimum de faff. Il y a une utilisation impressionnante des couleurs, des graphiques et des polices, qui ont tous fonctionné en tandem pour nous dire ce que l’on avait besoin de savoir. L’écran central offre un très bon système de navigation par satellite centré sur Google, qui fonctionne comme prévu. En dehors de cela, il existe une poignée d’applications qui permettent de modifier rapidement et facilement les paramètres de base en cas de besoin. Tout cela est très simpliste, sans être ennuyeux et cela tient en grande partie à la façon dont la mise en page a été conçue et exécutée.

La seule chose qui n’a pas vraiment fonctionné pour nous était l’assistant numérique animé « Reno », qui apparaissait fréquemment à l’improviste pour nous informer de choses que l’on ne voulais pas vraiment savoir. On aime l’idée et les graphismes sont plutôt bons, mais nous ne sommes simplement pas sûr de la valeur ajoutée.

Renault 5 : le verdict

On adore la renaissance 100 % électrique de la Renault 5, et elle a certainement répondu à nos attentes. En fait, on trouve très peu de raisons de se plaindre. Elle est compacte, assez rapide et incroyablement silencieuse, avec un bruit de pneu presque nul, ce qui est souvent la première chose qui devient apparente lors de la conduite de la plupart des voitures électriques.



Le design est une véritable réussite, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, tandis que les idées intelligentes de Renault en matière d’options sur la voiture permettront aux propriétaires de personnaliser encore davantage leur fierté et leur joie. Un porte-baguette, ça vous tente ? Considérant que tant de voitures sont fades et sans intérêt, ce petit véhicule électrique est tout le contraire. Combiné avec des prix très attractifs, la Renault 5 E-tech a le potentiel de se vendre en grand nombre. ui n’en voudrait pas ?