Nous savons désormais qui dirigera Apple vers le futur – et c’est une excellente nouvelle côté nouveaux produits

Le nouveau patron d’Apple est un “homme de produit” – et c’est une excellente nouvelle pour nos futurs appareils.



Depuis plusieurs années, une question restait en suspens autour d’Apple : est-ce l’année où Tim Cook prendra sa retraite ? Quel impact cela aura-t-il sur l’avenir de l’entreprise ? Cook a fêté ses 65 ans l’année dernière et il s’avère que nous n’avons pas eu à attendre bien longtemps pour connaître la suite. Comme les rumeurs le pressentaient depuis des mois, John Ternus lui succédera au poste de PDG, 15 ans après que Cook lui-même a succédé au regretté Steve Jobs, quelques semaines seulement avant son décès en 2011.

Ternus prendra ses fonctions le 1er septembre, ce qui signifie que nous le verrons probablement pour la première fois lors de l’événement de lancement de l’iPhone en septembre — un événement où les rumeurs annoncent avec insistance l’iPhone Ultra ou l’iPhone Fold.



Apple déclare que la nomination de Ternus « fait suite à un processus de planification de succession réfléchi et à long terme » et intervient quelques semaines seulement après le 50e anniversaire d’Apple, ce qui a certainement pesé dans la réflexion.

La raison principale pour laquelle c’est une excellente nouvelle est que Ternus est un passionné de produits. Ce n’est pas un pur commercial, ni un simple comptable. À ce titre, on peut s’attendre à découvrir des produits très intéressants au cours des prochaines années, dans la lignée du travail de Ternus sur le récent MacBook Neo et bien d’autres. Pourrions-nous voir les lunettes Apple Vision tant rumeurées ? Le MacBook Ultra tactile ? Ou encore l’iPad pliable ? Il sera fascinant de voir si le Mac et l’iPad resteront aussi distincts dans les années à venir alors que leurs systèmes et applications sous-jacents sont devenus si similaires.

Ternus a passé presque toute sa carrière chez Apple après un passage chez Virtual Research Systems. Durant cette période, il a travaillé sur la plupart des gammes de produits clés d’Apple. Chez Apple, il était vice-président de l’ingénierie matérielle (Hardware Engineering) depuis 2013 (et membre du conseil d’administration depuis 2021). Le communiqué de presse d’Apple annonçant ce changement utilise le mot « déterminant » à trois reprises pour souligner son implication dans de nombreux produits phares : « Il a joué un rôle déterminant dans l’introduction de plusieurs nouvelles gammes de produits, notamment l’iPad et les AirPods, ainsi que dans de nombreuses générations d’iPhone, de Mac et d’Apple Watch. » Bien qu’il n’y ait aucune mention de certains produits plus innovants mais commercialement moins réussis comme le Vision Pro.

Il a dirigé une grande partie des travaux d’Apple sur la fiabilité et la durabilité des produits, travaillant à l’amélioration des matériaux ainsi qu’aux efforts de durabilité. Dans ce cadre, on attribue à Ternus la « création d’un nouveau composé d’aluminium recyclé introduit dans plusieurs gammes, l’utilisation de titane imprimé en 3D dans l’Apple Watch Ultra 3, et des innovations en matière de réparabilité qui ont augmenté la durée de vie de plusieurs produits Apple. »



Le travail de Ternus sur le Mac est également particulièrement mis en avant, lui attribuant le mérite d’avoir « aidé » le Mac à être « plus populaire dans le monde qu’à n’importe quel autre moment de ses 40 ans d’histoire ». Il a été une figure clé dans la décision d’Apple d’abandonner les puces Intel au profit d’Apple Silicon. Si Johny Srouji est l’homme clé de la technologie des puces elle-même, Ternus dirigeait les équipes responsables de la manière dont ces puces sont utilisées et, bien sûr, des produits qu’Apple devait lancer.

À votre service

Une chose qui manquera à Apple de l’ère Cook, c’est sa capacité cruciale de décision concernant l’amélioration des processus, les partenariats avec les fournisseurs et le développement rapide des services comme Apple Music, Apple TV+, Apple News+, iCloud et bien d’autres. Bien que certains soutiennent que Cook a parfois joué la carte de la sécurité avec certaines gammes de produits, l’histoire jugera son mandat comme un succès. Après tout, la valeur d’Apple est bien plus élevée qu’à ses débuts — passant de 350 milliards de dollars à 4 000 milliards de dollars — et le chiffre d’affaires est passé de 108 milliards en 2011 à 416 milliards de dollars en 2025. Surtout, Cook a supervisé la croissance d’Apple dans les services et les abonnements réguliers, qui rapportent aujourd’hui plus de 100 milliards de dollars par an à l’entreprise.

Dans une lettre ouverte aux utilisateurs et employés d’Apple, Cook a également rendu hommage à son collègue de longue date : « John se soucie profondément de qui nous sommes chez Apple, de ce que nous faisons, de qui nous touchons, et il a le cœur et le caractère pour diriger avec une intégrité extraordinaire. Je suis si fier de le nommer prochain PDG d’Apple. Cette entreprise atteindra des sommets incroyables sous sa direction, et vous ressentirez son impact dans chaque moment de plaisir et de découverte né des produits et services à venir. J’ai hâte que vous appreniez à le connaître comme je le connais. »