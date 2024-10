Catalyst lance ses nouvelles coques de protection anti-chute pour iPhone 16

Les étuis compatibles Influence & Influence MagSafe sont désormais livrés avec des boutons d’action et de volume en aluminium faciles à pousser.

Alors qu’Apple a lancé ses nouveaux modèles d’iPhone 16, Catalyst présente une nouvelle gamme d’étuis avec cordon qui ajoutent une protection supplémentaire et une conception pour éviter les chutes avant qu’elles ne se produisent : les coques Influence et Influence pour la série iPhone 16.

Les étuis Influence sont disponibles en deux modèles, un spécifiquement pour la fonctionnalité MagSafe. Nos coques compatibles MagSafe sont également disponibles dans 2 nouveaux coloris : Sky Blue et Ocean Blue.





L’étui Influence est conçu pour être conforme à la norme MIL-STD-810G – 3 m/10 pieds, 2,5 fois plus résistant aux chutes que la norme militaire. Il comprend une lanière de poignet anti-chute et quatre points de fixation de la lanière dans les coins. Les utilisateurs disposent d’options intégrées pour attacher des accessoires de longe afin d’éviter et de prévenir les chutes. Les bords surélevés du boîtier garantissent que l’écran et les objectifs de l’appareil photo restent exempts de rayures, même lorsqu’ils sont placés face vers le bas sur une surface.

Le boîtier est également conçu avec un son orienté vers l’avant pour un son plus clair. Les utilisateurs bénéficieront d’un son 30 % plus fort tout en réduisant le bruit de fond. Les boutons en aluminium donnent plus de contrôle pour couper le son de l’appareil et régler le volume. Appuyez simplement et coupez le son. Fini les ongles cassés ou les doigts enfoncés dans une crevasse sale pour activer/désactiver le son. L’étui permet un accès facile à Camera Control, ce qui facilite le clic, la pression et le glissement.

“Lorsque nous revendiquons les niveaux de protection les plus élevés, nous voulons nous assurer que les différenciateurs sont clairs pour les consommateurs”, a déclaré June Lai, PDG de Catalyst. « Nos conceptions protègent les appareils destinés aux personnes ayant des modes de vie différents et répondant à tous les scénarios « juste au cas où » auxquels nous pouvons penser. Les utilisateurs n’auront peut-être jamais besoin d’une protection contre les chutes 2,5 fois supérieure aux normes militaires. Il possède de nombreuses fonctionnalités brevetées uniques qui sont utiles et importantes pour les clients à la recherche de la haute qualité pour laquelle Catalyst est connu.

Catalyst lance également des protections d’écran en verre trempé pour les quatre modèles d’iPhone 16. Ultra-minces et légères, ces protections d’écran préservent la qualité d’affichage impeccable du téléphone tout en offrant une protection incassable et résistante aux rayures, sans empreintes digitales. Elles sont conçues pour fonctionner avec des étuis de protection dotés de bords surélevés pour éviter les chocs.