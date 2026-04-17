Le Vivo X300 FE prouve que les petits téléphones peuvent encore intégrer des appareils photo redoutables

Un téléobjectif amovible offre une portée impressionnante à ce petit monstre de puissance.



Le dernier fleuron compact de Vivo est conçu pour séduire les amateurs de photographie mobile qui recherchent un appareil petit mais sans compromis sur la qualité d’image. Avec un écran de 6,3 pouces et une épaisseur de seulement 7,99 mm, le Vivo X300 FE affiche des ambitions photographiques capables de rivaliser avec l’iPhone 17 Pro et le Google Pixel 10 Pro en termes de netteté — voire de les surpasser grâce à son accessoire d’extension de téléobjectif optionnel.

Annoncé aux côtés de la version mondiale du Vivo X300 Ultra, le X300 FE parvient à loger dans son corps svelte un capteur principal de 50 MP, un téléobjectif de 50 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. Les objectifs principal et zoom bénéficient de la stabilisation optique (OIS), tandis qu’une caméra selfie de 50 MP avec autofocus trône à l’avant.

L’expert en imagerie Zeiss est de retour pour le traitement logiciel, garantissant une colorimétrie parmi les plus naturelles du marché. Certains modes de prise de vue imitent même des objectifs spécifiques de la marque Zeiss. Côté vidéo, l’appareil gère la 4K à 60/120 im/s ainsi que la 8K à 30 im/s.

C’est le premier modèle “FE” à supporter l’accessoire d’extension de lentille de Vivo. Cette deuxième génération, plus petite et légère, offre une longueur focale équivalente à 200 mm pour se rapprocher de l’action sans dépendre du zoom numérique ou de l’IA — un défaut récurrent chez presque tous ses concurrents compacts.

Design familier, vraie puissance

Le X300 FE n’est pas aussi fin que le Galaxy S25 Edge ou l’iPhone Air, mais il s’en rapproche. Le design rappelle d’ailleurs ce dernier, avec les trois caméras arrière alignées dans une barre en haut du téléphone. Ce choix permet d’éloigner les capteurs de vos doigts et de garder les lentilles Zeiss propres.

Disponible en Violet, Blanc, Noir ou Vert, il arbore un dos en verre mat, un cadre en aluminium et un écran AMOLED de 6,31 pouces. La dalle est totalement plate, avec une résolution 1,5K, un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité de pointe de 5000 nits.

Sous le capot, on retrouve un processeur Snapdragon 8 Gen 5, juste un cran en dessous du processeur Elite de Qualcomm. Il est refroidi par une large chambre à vapeur, couplé à 12 Go de RAM et disponible en 256 ou 512 Go de stockage.

Fidèle à la technologie des batteries silicium-carbone, Vivo a doté le X300 FE d’une batterie impressionnante de 6500 mAh. Elle devrait tenir une journée et demie en usage normal, avec une recharge rapide de 90W en filaire et 40W sans fil.

L’appareil tourne sous OriginOS 6 (basé sur Android). La marque promet 5 ans de mises à jour système et 7 ans de correctifs de sécurité. On retrouve également un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran et une certification d’étanchéité IP68/IP69.



Le Vivo X300 FE est mis en vente dès aujourd’hui en Chine, en Inde et dans certains territoires européens. Aucune confirmation n’a été donnée pour la France. Les prix officiels n’étaient pas disponibles au moment de la publication.